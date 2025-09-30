Aylık bazda fiyatlar yüzde 0,2 artarken, gıda fiyatları yıllık yüzde 2,1 artış gösterdi, enerji ürünlerinin fiyatı ise yüzde 0,7 geriledi. Enerji ve gıda hariç enflasyon yüzde 2,8 olurken, hizmet enflasyonu ağustodaki yüzde 3,1’den eylülde yüzde 3,4’e yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedeflediği yüzde 2’lik enflasyonun üzerinde seyreden bu oran, ECB’nin 30 Ekim’deki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi dikkat çekiyor. Mevduat faizini Haziran 2024’ten bu yana sekiz kez düşüren ECB, temmuz ve eylül aylarında faiz indirimlerine ara vermişti ve faizlerin sabit tutulması bekleniyor.

Avro Bölgesi genelinde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2, ağustosta ise yüzde 2,1 seviyesinde kaydedilmişti.