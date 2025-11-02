IW’nin 2 bin şirketle yaptığı ankette, firmaların yüzde 36’sı ekonomik görünümün kötüleşmesi nedeniyle personel sayısında azaltmaya gideceğini bildirdi. Buna karşın, yeni işe alım planı yapan şirketlerin oranı sadece yüzde 18 seviyesinde kaldı.

Sanayi Sektöründe İşten Çıkarmalar Artacak

Araştırma sonuçlarına göre, işten çıkarma planlarının en yoğun olduğu alan sanayi sektörü oldu. 2026 yılında sanayi firmalarının yüzde 41’i çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Buna karşın, sektördeki her 7 firmadan sadece biri yeni istihdam oluşturmayı hedefliyor.

Yatırım Planlarında da Gerileme

Ekonomik sıkıntılar, şirketlerin yatırım stratejilerine de yansıyor. IW raporuna göre, firmaların yalnızca yüzde 23’ü yeni projelere daha fazla kaynak ayırmayı düşünürken, yüzde 33’ü yatırım bütçesini kısmayı planlıyor.

Uzmanlara göre, yüksek enerji maliyetleri, küresel talepteki azalma ve jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisinde 2026 yılında istihdam daralması ve yatırım yavaşlaması riskini artırıyor.