Atamanın ardından Federal Meclis’e dönen Merz, Meclis Başkanı Julia Klöckner’in elindeki yemin metnini okuyarak resmen göreve başladı. Yeni başbakanın yemin etmesinin ardından, koalisyon hükümetini oluşturan partilerin belirlediği bakan adayları da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek Steinmeier’dan atama belgelerini aldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, törende yaptığı konuşmada Merz’i kutlayarak, “Sayın Başbakan, demokrasilerde bazı günler halkın beklediğinden daha heyecanlı geçer. Biraz gecikmeli olarak, seçilmeniz dolayısıyla sizi bir kez daha yürekten kutlamak istiyorum” dedi. Steinmeier, Merz ve ekibine cesaret, kararlılık ve toplumsal birlik mesajı vererek başarı dileklerini iletti.

Bakanlar da yemin ederek göreve başladıktan sonra devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Yeni kabine, ilk toplantısını yerel saatle 22.00’da gerçekleştirecek. Merz liderliğindeki hükümette 8’i kadın olmak üzere toplam 17 bakan görev yapacak.

İlk turda seçilememişti

Friedrich Merz, Federal Meclis’te yapılan ilk tur oylamada başbakanlık için gerekli olan 316 oyu alamamıştı. İlk turda 310 milletvekili Merz lehine oy kullanırken, 307 milletvekili karşı oy vermiş, 3 vekil çekimser kalmış, 1 oy ise geçersiz sayılmıştı. Bu sonuç sonrası oylama ertelenmiş, saatler süren görüşmelerin ardından ikinci tur yapılması kararı alınmıştı.

İkinci turda gerekli salt çoğunluğu sağlayan Merz, 618 milletvekilinden 325’inin oyunu alarak Almanya’nın 10’uncu Başbakanı oldu. Oylamada 289 milletvekili “hayır” oyu verirken, 1 milletvekili çekimser kaldı.

Yeni hükümetin ekonomi, enerji ve göç politikaları başta olmak üzere birçok kritik başlıkta nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.