510 Binden Fazla Yolcu Mağdur Oldu

Grev nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal edilirken, 510 binden fazla yolcu iptallerden etkilendi. Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı'nda bin 170 uçuş iptal edilirken, Münih Havalimanı'nda 820, Stuttgart Havalimanı'nda 177, Köln/Bonn Havalimanı'nda 160 uçuş yapılamadı.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda ise 246 uçuşun iptal edilmesi sonucu yaklaşık 67 bin yolcu mağdur oldu. Yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle terminal içerisindeki birçok işlem noktası kapandı ve uçuş bilgi panolarında iptallere ilişkin duyurular yer aldı. Pek çok yolcu, grevin sona ermesini bekleyerek havalimanında zaman geçirdi.

Ücret Artışı ve Ek İzin Talebi

Havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının grevi bu gece 23.59'da sona erecek. Ver.di sendikası, çalışanların maaşlarına yüzde 8 zam veya en az 350 euro artış ile birlikte 3 gün ek izin talep ediyor. İşverenler ise artan faiz oranları ve yüksek borç yükü nedeniyle bu taleplerin kendilerini mali açıdan zorlayacağını belirtiyor.

Sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri 14-16 Mart tarihleri arasında Potsdam'da devam edecek. Görüşmelerin sonucunun, havalimanlarında yaşanan aksaklıkların gelecekte tekrar edip etmeyeceğini belirlemesi bekleniyor.