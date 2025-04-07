Köpek Vergilerindeki Artışlar

2025 yılında Almanya'nın çeşitli şehirlerinde köpek vergileri, özellikle Bavyera'daki Landshut ve Westmünsterland/Bocholt gibi bölgelerde çift katına çıkarak %100 oranında bir artış yaşandı. Landshut'da köpek vergisi 30 eurodan 60 euroya, Bocholt'ta ise 42 eurodan 84 euroya yükseldi. Diğer bölgelerde de vergilerde %70-90 arası artışlar gözlemlendi. Bununla birlikte, bazı şehirlerde ise vergiler düşürüldü. Örneğin, Zwickau'da %10, Merzig'de ise %4'lük bir azalma oldu.

Vergi Miktarları Şehirlere Göre Değişiyor

Almanya'da köpek vergisi, şehre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Berlin'de yıllık 120 euro, Hamburg'da 90 euro, Köln'de ise 176 euro gibi farklı oranlar söz konusu. Bazı şehirlerde, ikinci ve üçüncü köpekler için ekstra vergiler talep ediliyor. Köln'de, ilk köpek için vergi 170-176 euro arasında değişirken, bazı küçük yerleşim yerlerinde bu miktar 70-80 euroya kadar düşebiliyor.

Tehlikeli Irkların Vergisi Yüksek

Tehlikeli olarak kabul edilen köpek ırkları, Rottweiler ve Pitbull gibi köpekler, daha yüksek vergi oranlarına tabidir. Bu türler için yıllık vergiler 600 euroya kadar çıkabiliyor. Örneğin, Bretten beldesi tehlikeli köpek ırklarına yıllık 1.660 euro vergi talep ediyor. Bu uygulama, tehlikeli ırkların sayısının düzenlenmesi amacıyla yapılıyor.

Rehber Köpekler Vergiden Muaf

Engelli bireylere yardımcı olan rehber köpekler, köpek vergisinden muaf tutuluyor. Bazı şehirlerde, barınaklardan sahiplenilen köpekler için belirli bir süre vergi muafiyeti de sağlanabiliyor.

Vergi Ödemeyenlere Cazalar

Köpek sahiplerinin vergi ödememesi durumunda, ciddi cezalarla karşılaşması mümkün. Almanya'da vergi ödemeyenler 10 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Ancak Kuzey Ren-Vestfalya'daki Ahlen şehrinde köpek vergisi ödeme zorunluluğu bulunmuyor.

Köpek Sahiplerinin Görüşleri

Almanya'da köpek sahipleri, vergilerin yüksekliğine rağmen, bu vergilerin şehirlerin temizliğine katkı sağladığını belirtiyorlar. Berlinli Florian Rahmel, 20 yıldır köpek beslediğini ve köpek vergisini her yıl düzenli olarak ödediğini ifade etti. Rahmel, vergilerin, köpek dışkılarından ve diğer atıklardan şehirlerin temizlenmesine yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Vergileri normal karşılıyorum" dedi.

Diğer yandan, veteriner masraflarının artışı köpek sahiplerini zorluyor. Rahmel, köpek mamalarının ve veteriner hizmetlerinin fiyatlarının özellikle enflasyon ve korona sonrası dönemde arttığını, bunun da dar gelirli bireyler için büyük bir yük oluşturduğunu belirtti.