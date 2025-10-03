Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile eski İsrail Meclis Başkanı Avraham Burg’un da aralarında bulunduğu bilim, siyaset ve diplomasi dünyasından 170’den fazla isim, Almanya’ya Orta Doğu politikasında radikal bir değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Bildiriye imza atanlar, Almanya’nın İsrail’e yönelik yaklaşımının uluslararası hukuka uygun olarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Almanya’nın Holokost nedeniyle İsrail’e karşı olan sorumluluğu, koşulsuz destek verilmesine yol açmamalı” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Almanya’nın İsrail’e verdiği desteğin hem ulusal ve Avrupa çıkarlarına hem de Filistinlilerin temel haklarına uygun olması gerektiği belirtildi. İmzacıların görüşüne göre, İsrail’i öncelik alan politikalar, Almanya’nın uluslararası güvenliğine zarar veriyor ve hukuk ile anayasadan uzaklaşmasına neden oluyor.

Almanya hükümetine yönelik talepler de bildiride net bir şekilde ortaya kondu. İmzacı isimler, İsrail’e tüm silah ve askeri teçhizat ihracatının durdurulmasını, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını ve İsrail merkezli ürünlerin AB’ye ithalatının yasaklanmasını talep etti. Ayrıca, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin tanınması yönünde Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin izlediği yolun takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiri, Almanya’nın BM Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere Gazze’de faaliyet gösteren BM çalışanları ve gazetecilerin korunması için çaba göstermesi gerektiğini de içeriyor.

Uluslararası isimler, Almanya’nın İsrail’e karşı sorumluluğunun hükümete değil Yahudi halkına karşı olduğunu vurgularken, ülkenin Orta Doğu politikasını hukuka, ahlaka ve bölgesel barış çabalarına uygun bir çizgiye çekmesi gerektiğini belirtti.