“İsrail’in İran ile çatışması bölgeyi ateşe atmasın”

İran-İsrail gerilimine ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes çağrısına da değinen Merz, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın tüm dünyayı etkileyebileceğine vurgu yaptı. “İsrail’in İran’ın nükleer programından ötürü tehdit altında olduğunu biliyoruz. Ancak çatışmanın tüm bölgeyi savaşa sürüklemesini engellemek zorundayız” diyen Merz, Almanya’nın diplomatik çabalarını artıracağını belirtti.

“Trump’ın ateşkes çağrısı olumlu bir adım”

Merz, ABD Başkanı Trump’ın ateşkes yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Bu çağrıya İran ve İsrail’in uyması Orta Doğu’yu ve dünyayı daha güvenli hale getirebilir” dedi. NATO Zirvesi'nde bu istikrarsızlığı nasıl kontrol altına alabileceklerini değerlendireceklerini vurguladı.

“İsrail'in güvenliği Almanya için devlet meselesidir”

Merz, İsrail’in kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgularken, İsrail’in güvenliğini sağlamanın Almanya için bir “devlet meselesi” olduğunu yineledi. Avrupa Birliği'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alma yönündeki tartışmalara da karşı çıkan Merz, “Almanya, bu anlaşmayı askıya almaya ya da feshetmeye hazır değil” açıklamasında bulundu.

Putin'e sert mesaj: “Yalnızca güçten anlıyor”

Konuşmasının önemli bir bölümünü Rusya-Ukrayna savaşına ayıran Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barışa hazır olmadığını belirtti. “Putin yalnızca gücün dilinden anlar. Bu nedenle Avrupa Konseyi’nde sunacağımız 18. yaptırım paketi, özellikle Rusya’nın savaş makinesini besleyen gölge filosunu hedef alacak” dedi. Ukrayna’ya yönelik desteğin süreceğini belirten Merz, AB’nin barışın gerçek koşullarını oluşturmak için kararlı olması gerektiğini ifade etti.

“Alman ordusunu Avrupa’nın en güçlü ordusu yapacağız”

Almanya’nın savunma politikasında yeni bir döneme girdiğini kaydeden Merz, Baltık ülkeleriyle dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Litvanya’nın güvenliği, Almanya’nın güvenliğidir” ifadesini kullandı. Almanya'nın ordusunu Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel askeri gücü haline getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

ABD ile ilişkiler ve ticaret mesajı

ABD ile aralarındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına da değinen Merz, temmuz ayı başında çözüm beklediklerini ancak aksi durumda AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Almanya'nın hem içeride hem dışarıda yeniden güç kazanması için çalışacaklarını vurgulayan Merz, "Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda Almanya'nın hem içeride hem dışarıda gücünü yeniden kazanmasını sağlamak için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.