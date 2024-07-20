Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğine Başkan Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Taraftara sabırlı olun çağrısında bulunan Koç, “Çok yakında İstanbul'da bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. O mücadelenin başındayız. Bizim camiamız sabırsız. Dün beni yerden yere vuranlar oldu, ‘Adam yine aday, adam yine başkan olacak, şöyle olacak, böyle olacak' dediler. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biraz sabırlı olun” dedi.



“Ali Sami Yen'e laf etmeyin lütfen”

Taraftarın Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ile ilgili tezahüratına müdahale eden Ali Koç, “Yok, gerek yok. Benim olduğum yerde Ali Sami Yen'e laf etmeyin lütfen” diye konuştu. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün TFF genel kurulunda anlattım, neler olduğunu, niye olduğunu düşündüğümüzü. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında 1-2 puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayıp ilk 5'tekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla, sebeple anlatılamaz. Biz bir buhran dönemi geçiriyoruz ama biz bunu sportif açıdan değil hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dünkü yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz, şampiyonluk için, başarı için ne yanak sıktırırız, ne imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için, inandığımızdan, duruşumuzdan, ilkelerimizden ve Cumhuriyet'in bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. İnşallah ne benden önceki başkanlar, ne benim dönemimde ne de benden sonraki dönemde bu duruş devam edecektir. Bunun bedeli var mı? Var. Ama inanın bunun meyvelerini toplayacağımız günler çok yakındadır. Biraz sabredin, biraz destekleyin.”



“Biz bu sistemi yıkacağız”

“Biz bu sistemi yıkacağız” diyerek açıklamasına devam eden Ali Koç, “Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü vesairesini kullanıp, yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp, oraya buraya lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı” dedi.



“Bana olan kumpası keyifle izlediler”

Rakipleri ile ilgili de konuşan Fenerbahçe Başkanı Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir rakibimiz var, bir gün beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Riyad'da bize yaşatılanlar, Riyad'dan sonra o kulübe yaşatılsaydı ilk ben çıkardım, ‘Haksızlık yapmayın, hepimiz sorumluyuz, hepimiz oradaydık, hepimizin kararı' diye. Bir köşeye çekildiler ve bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifle izlediği yarın bir gün başına gelir. ‘Gülme komşuna gelir başına' boşuna söylenmemiştir.”

Fenerbahçe'nin olimpiyatlara 27 sporcu gönderdiğini hatırlatan Ali Yıldırım Koç, “Olimpiyatlar başlıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü bir kez daha, geçen sefer olduğu gibi en çok sporcuyu, geçen sefer 22 idi, bu sefer 27 sporcuyla kafilemize en büyük desteği verdik. Tüm kafilemizin yolu açık olsun, şansları bol olsun, rabbim yanlarında olsun ve inşallah en çok madalya ile olimpiyattan dönerler” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ile istişarelerde bulunduklarını ifade ederek “Bize 3-4 tane transfer lazımdı. 2 kanat istiyorduk, bir forvet istiyorduk, bir stoper. Hoca bunu istiyordu. Özellikle Çağlar'ı istiyordu, bitirdik. Maximin ile Lauriente arasında istiyorduk. İkisi de oluyordu, Maximin'i bitirdik. İkinci kanat, yabancı 12 kuralı var, yabancı yaparsak nerelerden feragat edeceğiz? Oğuz Aydın'ı aldık. Akşam eve geldim, spor programını açtım seçimlerde ne oldu bitti diye bakmak için. Bir Oğuz Aydın analizi yapıyordu TRT Spor'da, o arkadaşımızın ismini bilmiyorum ama onun dediği gibi olacaksa hakikaten biz çok büyük bir transfer yapmışız. Şimdiden büyük konuşmayalım, şimdiden onun da yolu açık olsun.”



Nesyri için 48 saat süre verdi

Takımın yıldız oyuncularından Ferdi Kadıoğlu ve transfer çalışmalarının sürdüğü Youssef En-Nesyri ile ilgili de konuşan Ali Koç, şöyle konuştu;

“Çok önceden Levent Mercan'ı aldık, sol bek yedeği olarak. O da göreceksiniz Almanya altyapısından gelmiş, o da başarılı olacak. Ferdi'yi çok isteyen var. Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini bitirdikten sonra ağustosun sonuna kadar kadrolarımızı boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz. Bizim işimiz bu kadar basit. Biz ‘onu yapacağız, bunu yapacağız' demiyoruz. Yapınca anlatıyoruz. Forvete gelince hepiniz merak ediyorsunuz En-Nesyri'yi çok istiyorduk, hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. Mario Branco'ya 48 saat süre verdim. Oldu olmadı B, C, D, G'ye geçeceğiz. Kadromuz gayet iyi. Zaten iyiydi, şimdi daha iyi oldu. 1-2 nokta atışı daha gerekirse daha da iyi olabilir ama öncelik forveti bitirip kadro fazlalığını azaltmak, yolumuza bakmak.”



Jose Mourinho'ya övgüler

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Koç, “Hocamız Jose Mourinho nasıl diye sorabilirsiniz. Çok etkileyici, olağanüstü zeki ama o değil. Raporlama sistemi, mantığı, yapmak istedikleri ile ilgili sunduğu argümanlar, bunlar hepsi olağanüstü etkileyici. İnşallah lig başladığı zaman, lig ilerlediği zaman, Avrupa kupaları başladığı zaman aynı şeyleri söylüyor olurum ama şu ana kadar ‘iyi ki getirmişiz, DNA'sı bizim DNA'mıza çok çok uyuyor. Şimdi için söylüyorum” dedi.