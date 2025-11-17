İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde kent genelinde yoğun trafik oluştu. Özellikle ana arterlerde uzun araç kuyrukları dikkat çekerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ara tatilin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla İstanbul’un birçok noktasında trafik akışı yavaşladı. Mecidiyeköy’de Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarparken, metro ve metrobüs duraklarında da hareketlilik arttı. İşe gidiş saatlerinin okulların açılmasıyla çakışması, trafiği daha da sıkışık hale getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu sabah 08.00 itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü. Yaşanan yoğunluk, hem öğrenci servislerinin dönüşü hem de hafta başı sabah trafiğinin birleşmesiyle daha da arttı.

Yetkililer, özellikle okul bölgelerinde dikkatli olunması konusunda sürücüleri uyarırken, toplu taşıma kullanımının trafiği bir nebze rahatlatabileceğini belirtiyor. Kentte gün içinde trafik yoğunluğunun duruma göre değişkenlik göstereceği ifade ediliyor.