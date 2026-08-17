Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı verileri, kentteki yangınların en önemli nedeninin insan faktörü olduğunu ortaya koydu.

2026 yılının başından bu yana Muğla genelinde 614 yangın meydana geldi. Bu yangınların 392’sinin insan kaynaklı, 142’sinin ise elektrik kaynaklı olduğu belirlendi. 80 yangının çıkış nedeni ise tespit edilemedi.

Üç yılda 3 bin 869 açık alan yangını

2024-2026 dönemindeki verilere göre Muğla genelinde toplam 3 bin 869 açık alan yangını çıktı. Yangınların 2 bin 682’sinin insan kaynaklı, 766’sının elektrik kaynaklı olduğu belirlendi. 421 yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi.

Bu tabloya göre açık alan yangınlarının yaklaşık yüzde 69’u insan kaynaklı. Başka bir ifadeyle Muğla’da son üç yılda meydana gelen her 10 açık alan yangının yaklaşık 7’sinde insan faktörü öne çıktı.

Elektrik kaynaklı yangınların oranı yaklaşık yüzde 20 olurken, nedeni belirlenemeyen yangınların oranı yaklaşık yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

Sigara, kül ve kontrolsüz ateş en önemli riskler arasında

İnsan kaynaklı yangınların nedenleri arasında söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kül ve korlar ile temizlik amacıyla kontrolsüz şekilde yakılan ateşler dikkat çekiyor.

Anız yakılması da açık alan yangınlarına neden olan unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle hava sıcaklıklarının yükseldiği, nem oranının düştüğü ve bitki örtüsünün kuruduğu dönemlerde küçük bir ihmalin büyük yangınlara dönüşebileceği vurgulanıyor.

Başkan Aras’tan vatandaşlara çağrı

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, orman yangınlarının yalnızca doğaya değil, gelecek nesillere de büyük zarar verdiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Aras, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarının meydana geldiğini belirterek, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Aras, “Bu yangınları önlemek için tüm vatandaşlarımıza, hepimize büyük görev düşüyor. Bizlere nefes olan ormanlarımızı hep birlikte koruyabiliriz” dedi.