Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın seçim vaatleri arasında yer alan parklardaki sosyal tesislerin belediye bünyesinde işletilmesi projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Necmettin Erbakan Parkı Sosyal Tesisi ve Belediye Çay Bahçesi'nin ardından Fatih Parkı'nda gerçekleştirilen yenileme ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Fatih Parkı Sosyal Tesisi de vatandaşların hizmetine sunuldu. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin sosyal yaşamına değer katacak projeleri bir bir hayata geçirirken, vatandaşların aileleriyle birlikte kaliteli, huzurlu ve keyifli vakit geçirebileceği sosyal alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Parkı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak park, modern ve kullanışlı bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sosyal tesis yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirterek, 'Söz verdik, bir bir gerçekleştiriyoruz. Kahta'mızda hemşerilerimizin aileleriyle birlikte huzurla vakit geçirebileceği sosyal alanlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Üçüncü sosyal tesisimiz olan Fatih Parkı'ndaki iyileştirme çalışmalarımızı tamamladık ve tesisimizi belediyemiz bünyesinde işletmeye başladık. Çocuklarımızın gönüllerince eğleneceği, ailelerimizin keyifle oturup sohbet edeceği, hemşerilerimizin uygun fiyatlarla yiyip içebileceği sıcak ve güzel bir ortamı daha Kahta'mıza kazandırdık. Çünkü biz Kahta'da herkesin kendini iyi hissedeceği, ailesiyle güzel anlar biriktireceği alanların çoğalmasını istiyoruz. Sosyal tesislerimizi artırmaya, Kahta'mıza değer katmaya devam edeceğiz. Fatih Parkı Sosyal Tesisimiz Kahta'mıza hayırlı olsun' dedi.

Başkan Mehmet Can Hallaç, hizmetlerin Fatih Parkı ile sınırlı kalmayacağını belirterek, Kahta'nın farklı noktalarında bulunan park ve sosyal alanların yenilenerek vatandaşların kullanımına kazandırılacağını ifade etti. Fatih Parkı'nın yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, özellikle çocuklar için oluşturulan oyun alanlarının ve ailelerin rahatça vakit geçirebileceği sosyal ortamların önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Aileler, Fatih Parkı'nın yenilenerek modern bir sosyal alana dönüştürülmesinden dolayı Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a ve projede emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti.