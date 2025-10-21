Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Şirketten yapılan açıklamada, Akın’ın yalnızca ifadeye çağrıldığı ve süreci tamamladığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde Akın’ın bilgisine başvurulmak üzere çağrıldığı bildirildi. Akfen Holding’in resmi açıklamasında, Hamdi Akın’ın günlük iş ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Hamdi Akın söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir.”

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da basında yer alan gözaltı iddialarının gerçeği yansıtmadığını doğruladı. Resmî açıklamada, Akın’ın İBB ile ilgili soruşturma kapsamında yalnızca bilgi vermek üzere ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Akfen Holding ve Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalar, kamuoyunu yanlış bilgilendiren haberlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.