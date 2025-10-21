Buna göre, yurt dışında ehliyeti alınan bir sürücü, kendi ülkesinde de araç kullanamayacak. Mevcut uygulamada, bir sürücünün ehliyetine sadece ihlalin gerçekleştiği ülkede el konulabiliyor ve bu durum diğer AB ülkelerinde uygulanamıyordu.

Trafik İhlalleri İçin AB Veri Havuzu Oluşturulacak

AB çapında bilgi paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla sürücülerin trafik ihlalleri ve ehliyet durumlarının kayıt altına alınacağı merkezi bir veri havuzu oluşturulacak. Bu sistem, ihlallerin ve ehliyetin geçici veya kalıcı olarak alınma kararlarının tüm üye ülkeler tarafından görülmesini sağlayacak.

Ehliyet Dijitalleşiyor

Yeni düzenlemeyle birlikte sürücü ehliyetleri dijital olarak cep telefonlarında taşınabilecek. Dijital ehliyet uygulamasının en geç 2030 yılına kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ayrıca acemi sürücüler için Avrupa genelinde en az 2 yıllık deneme süresi uygulanacak. 17 yaşından itibaren sürücü adayları, refakatçileri eşliğinde araç kullanabilecek.

Kamyon ve Otobüs Ehliyeti Yaşları Düşüyor

Karayolu taşımacılığında nitelikli personel açığını gidermek amacıyla kamyon ehliyeti alma yaşı, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler için 21’den 18’e düşürülecek. Otobüs ehliyeti almak isteyenler için ise yaş şartı 24’ten 21’e indirildi.

Hedef: Sıfır Ölümlü Trafik Kazası

AB’nin yeni düzenlemeleri, trafik kazalarındaki ölümleri azaltmayı amaçlıyor. 2024 yılı verilerine göre Avrupa’da toplam 19 bin 800 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. İsveç ve Danimarka, milyon kişide 20-24 ölüm ile en güvenli ülkeler arasında yer alırken, Almanya’da bu sayı 33 olarak kaydedildi.

AB’de yeni ehliyet kuralları, Resmi Gazete’de yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek. Üye devletler, düzenlemeleri ulusal mevzuatlarına uyarlamak için 4 yıl süreye sahip olacak.