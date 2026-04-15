Her yıl 15 Eylül’de başlayan av sezonunun kapanmasıyla birlikte, başta çipura ve levrek olmak üzere birçok balık türünde arzın azalması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bu durumun fiyatlara da yansıyacağını ve özellikle kültür balıklarında yüzde 15 ila 20 arasında artış yaşanabileceğini öngörüyor.

Avcılık Sınırlanıyor, Çeşitlilik Azalıyor

Yasak kapsamında Akdeniz, Ege ve Marmara’da trol ve gırgır yöntemiyle avcılık durdurulacak. Buna karşılık küçük ölçekli kıyı balıkçılığı sınırlı şekilde devam edecek. Uzmanlara göre, balıkların üreme dönemine girmesi nedeniyle denizlerdeki tür çeşitliliği de düşüş gösterecek. Sezon boyunca yaklaşık 30 çeşide ulaşan balık türünün, yasak sürecinde yarı yarıya azalması bekleniyor.

Ancak sardalya gibi yıl boyunca avlanabilen türler sayesinde yaz aylarında da tezgâhlarda balık bulunmaya devam edecek. Bunun yanı sıra uluslararası sularda yapılan avcılık faaliyetleriyle mezgit, karides, kalamar ve barbunya gibi türlerin piyasaya sunulmayı sürdüreceği belirtiliyor.

12 Mil Sınırı Kritik Rol Oynuyor

Av yasağı, kıyıdan itibaren 12 mil sınırına kadar uygulanırken, bu mesafenin ötesinde uluslararası sularda avcılık devam edebiliyor. Bu durum, özellikle büyük ölçekli ve açık deniz avcılığı yapabilen tekneler için faaliyet alanı yaratmaya devam ediyor.

Balıkçılar Bakım ve Onarıma Yönelecek

Yasağın başlamasıyla birlikte çok sayıda balıkçı teknesi yaklaşık 5 ay boyunca limanlarda kalacak. Bu süreçte teknelerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Sektör temsilcileri, bu dönemin hem ekipman yenileme hem de yeni sezona hazırlık açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Artan Maliyetler Sektörü Zorluyor

Balıkçılar ise özellikle artan mazot fiyatlarının sektördeki kârlılığı ciddi şekilde düşürdüğüne dikkat çekiyor. Yakıt maliyetlerindeki yükselişin sadece seferleri değil, ağdan tekne bakımına kadar birçok kalemi etkilediği ifade ediliyor. Sektör, maliyetlerde denge sağlanması halinde balıkçılığın yeniden daha sürdürülebilir ve kazançlı hale gelebileceğini düşünüyor.

Sezon Dalgalı Geçti

Geride kalan sezonun özellikle yağışların etkisiyle bazı türlerde verimli geçtiği ancak fırtınalar ve çevresel faktörlerin avcılığı zaman zaman zorlaştırdığı belirtiliyor. Sezonun sonuna doğru ise balık miktarında gözle görülür bir azalma yaşandığı ifade ediliyor.

Yeni av sezonu, 15 Eylül’de “vira bismillah” diyerek yeniden başlayacak. Bu tarihe kadar hem denizlerde hem de balık tezgâhlarında daha sınırlı bir dönem yaşanması bekleniyor.