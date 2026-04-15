Özellikle ABD ile İran arasında yeniden diplomatik temas ihtimalinin gündeme gelmesi, piyasalarda dengeleri değiştirdi.

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, dolar endeksindeki düşüş ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin duraksaması, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın gün içinde 4.871 dolar seviyesine kadar çıkarak son dört haftanın zirvesini gördü.

Yurt içinde ise döviz kurundaki hareketlilikle birlikte gram altın yükselişini sürdürdü ve güne 6.935 TL seviyesinden başladı.

Güncel altın fiyatları (15 Nisan 2026)

Piyasalarda işlem gören güncel satış fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 6.943,95 TL

Çeyrek altın: 11.448,00 TL

Yarım altın: 22.966,00 TL

Tam altın: 44.913,07 TL

Cumhuriyet altını: 45.723,00 TL

Gremse altın: 112.627,11 TL

Ons altın: 4.821,81 dolar

Uzmanlar, küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde altına olan talebin güçlü kalabileceğine dikkat çekerken, yatırımcıların özellikle jeopolitik gelişmeleri ve merkez bankalarının politikalarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.