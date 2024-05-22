Gıda, perakende, kırtasiye, teknoloji ürünleri, inşaat malzemeleri ve endüstriyel alandaki farklı sektörlerde yaklaşık 20 yıldır lojistik ve tedarik zinciri yönetimi hizmetleri sunan Akca Lojistik, iş ortaklarına sunduğu yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümlerle dikkat çekiyor. Akca Lojistik, rekabette farklılaşmak ve lojistik sektörüne özel dijital çözümler üretmek amacıyla kurduğu 'Akca Teknoloji'deki faaliyetleriyle sektörünü ileriye taşıyor.

LODER tarafından düzenlenen 13. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde konuşan Akca Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erkam Akça, “Akca Teknoloji’yi geçen yıl kurduk. Burada lojistik sektörünün ortaya çıkan ihtiyaçlarına odaklanarak özel yazılım geliştirme ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Ayrıca, donanım anlamında da yerli TİM markası ile iş birliği içinde el terminallerinin muadili olarak giyilebilir teknoloji akıllı eldivenlerin satış ve entegrasyonlarını gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

Depolarda, ayda 300 milyon ürün hareketi

Lojistik sektörünün, teknolojilerin adapte edilebilmesi açısından çok şanslı bir alan olduğuna dikkat çeken Akça, “Akca Lojistik olarak işimizi teknolojiyle destekleyerek sürekli geliştiriyoruz. Depolarımızda bir ayda 300 milyon adet ürün hareketi oluyor ve bu ürünler 15 bin sefer ile noktalara sevk ediliyor. Bu yoğun trafikte sıfır veya minimum hatayla çalışmak adına teknolojiyi merkezimize koyuyor, depo ve nakliye yönetim sistemleriyle çalışıyoruz. Kendi ekiplerimiz veya ekosistemden paydaşlarla geliştirdiğimiz bu uygulamalar, esnek ve modüler olmasıyla avantaj sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Birçok farklı sektöre hizmet verdiklerini ve her sektörün özel hassasiyetleri olduğundan söz eden Erkam Akça, “Örneğin gıdada SKT ve ürün tazeliği en önemli konudur. Buna ek olarak elektronik ürünlerde seri numarası takibi operasyonun olmazsa olmazıdır. Ya da bir tekstil operasyonunda aynı koddaki ürünlerin beden-renk kırılımlarını takip etmeniz gerekir. Bu farklı KPI yapıları içinde, iş ortaklarımıza doğru çözümleri sunmak ancak teknolojinin yardımı ile mümkün oluyor. Ayrıca bu sistemler sadece günlük/mevcut operasyonun doğru şekilde işletilmesinin yanında, yüksek hacimde bir data ürettiği için geleceğimize de ışık tutuyor. Geçmişin datasını analiz edip doğru yorumlamak, yapay zeka destekli tahmin mekanizmaları ile geleceğe ilişkin öngörülerimizin de doğruluk oranını artıran bir unsur haline geliyor. Tüm bunların sonucunda da teknolojinin kullanımı şeffaflık, izlenebilirlik, takip edilebilirlik sağlıyor. Bu kritik alanlardaki know-how’ımız, operasyonel kabiliyetlerimiz ve çözümlerimizle sektörümüzde dönüşümün öncüsü olmak için çalışıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Akça, “Lokasyon seçimi, nakliye maliyetlerinin minimuma indirilmesi, planlama verimlilikleri vs. gibi birçok konuda zaten teknolojinin önemi ve mecburiyetini göz ardı edemeyiz.” dedi.

“Akıllı eldivenlerle yüzde 30 verimlilik sağlıyoruz”

Donanım teknolojilerini de iş süreçlerine dâhil etmeye devam ettiklerini belirten Akça, “Depolarımızda kullandığımız el terminallerimiz var. Bunlar yıllardır kullanılan ve depodaki hareketlerimizi sisteme işlememizi sağlayan cihazlarımız. Ancak depoda bir sipariş toplayan personel düşünün. Bu personel elinde el terminali ile koli topluyor, alıyor, bırakıyor, cihazı unutuyor, düşürüyor vb. gibi birçok verimsizliğe sebep olacak durum var. Buna alternatif olarak neler yapabiliriz diye araştırırken yolumuz yerli Thread in Motion firması ile kesişti. El terminallerinin yerini alabilecek giyilebilir teknoloji ürünü akıllı eldivenlerin üretimini yapan firma ile partnerlik anlaşması imzaladık. Bu akıllı eldivenleri sektördeki paydaşlarımıza sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Sadece cihaz satışı yapmadıklarını aynı zamanda cihazın çalışacağı sistem entegrasyonları, ekran hazırlıkları gibi yazılımsal geliştirmelerini de yaptıklarını vurgulayan Erkam Akça, “Bu eldivenleri kendi depo operasyonlarımızda da kullandığımızdan verimliliklerini çok net bir şekilde ölçebiliyoruz. Kendi toplama operasyonlarımızda yüzde 30’a yakın bir verimlilik sağladığını tespit ettik. Kullandığımız yazılımlarla sahada kullanılan akıllı eldivenlerden veri toplayarak yapay zekâ destekli, gerçek zamanlı hedef ve verim analizi yapabiliyoruz. Aynı zamanda cihazın depodaki yerini ve deponun en fazla kullanılan alanlarını gösteren sıcaklık haritası depolardaki yerleşim planlarımızı en verimli ve dinamik bir şekilde yönetmemizi sağlıyor. Depolarımız geniş alanlar ve bazen belli noktalarda personellerimiz tek başlarına çalışmak durumunda kalıyor. Bunun bir ek ve önemli faydalarından biri ise güvenlik. Eldiven, takan kişinin bir düşme, kaza vb. durum olduğunda yöneticisine alarm gönderebiliyor.” açıklamasını yaptı.

“Otonom ekipmanlar yaygınlaşacak”

Donanım teknolojilerinde otonom ekipmanların lojistik operasyonlarda çok daha fazla yaygın hale geleceği şeklindeki öngörüsünü dile getiren Akça, “Yaklaşık 3 yılı aşkın süredir otonom ekipman teknolojileri tarafında Ar-Ge ve uygulama süreci içindeyiz. Aynı zamanda yurtdışından firmalarla da görüşmeler sürdürüyoruz. Forklift, reachtruck, turrettruck gibi makinalarımızı insansızlaştırıp operasyonlarda sıfır hata ile çalışarak çok daha güvenli ve risksiz bir ortam oluşturmak niyetindeyiz..” dedi.