Muğla’nın Gökova Körfezi’nde yer alan Akbük Koyu’nda geçimlerini balıkçılıkla sağlayan Akbük Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi üyeleri, iskelelerin kaldırılmasının ardından ciddi mağduriyet yaşıyor. Bölgenin önemli bir özelliği olan kadın balıkçı yoğunluğu, alınan karar sonrası mesleğin sürdürülebilirliğini tehdit eder hale geldi.

Yüzyıllardır atadan toruna aktarılan balıkçılık geleneğini sürdüren kadın balıkçılar, koyun işletmesini yapan MUÇEV A.Ş. tarafından ahşap iskelelerin kaldırılmasıyla birlikte teknelere binip inerken dalga ve can güvenliği riskiyle karşı karşıya kaldı. Güvenli bir tekne bağlama alanının bulunmaması nedeniyle birçok kadın balıkçı, olası kazaların önüne geçebilmek için balıkçılığı bırakmak zorunda kaldı.

Balıkçılar Kooperatifi üyeleri, özellikle kış aylarında fırtına ve dalgalı havalarda denize açılmanın büyük tehlike oluşturduğunu vurguluyor. İskelelerin kaldırılmasıyla birlikte teknelerin güvenli şekilde bağlanamadığını ifade eden balıkçılar, Akbük Koyu’nda uygun bir noktaya ahşap bir iskelenin yeniden yapılmasını talep ediyor.

Akbük Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Erhan Uysal, yaşanan mağduriyetin aileleri doğrudan etkilediğini belirtti. Bölgede 13 balıkçı ailesinin bulunduğunu söyleyen Uysal, kadınların balıkçılığı bırakmasının ardından şimdi de teknelerin satışa çıkarılmasının gündemde olduğunu açıkladı.

Uysal, “Biz burada 13 balıkçıyız ve aile balıkçılığı yapıyoruz. Eşlerimiz de bizimle birlikte denize çıkıyordu. İskeleler kaldırıldıktan sonra özellikle kadınlar bu işi yapamaz hale geldi. Bazıları yaşlı, botla teknelere binmeleri mümkün değil. Şu an 13 tekneden normalde 10’unun denizde olması gerekirken, yalnızca bir tekne çıkabiliyor. Üretmek istiyoruz, ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz ama güvenli bir iskele olmadan bu mümkün değil” dedi.

İskelelerin üç ay önce cezai işlem uygulanmaması için balıkçılar tarafından söküldüğünü ifade eden Uysal, yerine herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Balıkçılar, çevreye zarar vermeyecek, devletin bilgisi ve denetimi dahilinde, kendilerini mağdur etmeyecek küçük ölçekli bir iskele veya balıkçı barınağı yapılmasını istiyor.