Yeni Zamlı Fiyatlar
- Benzin: KDV dahil 82 kuruş zam
- Motorin: KDV dahil 77 kuruş zam
- LPG: KDV dahil 35 kuruş zam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Açıklama
Bakan Şimşek, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Aralık ayında planlanan artış oranını düşük tuttuk ve yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçmiş olduk. Bu düzenlemeyle ekonomideki istikrarı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
İllere Göre Güncel Akaryakıt Fiyatları
Yeni zamların ardından Türkiye’nin çeşitli illerindeki benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde oluştu:
|Şehir
|Benzin (TL)
|Motorin (TL)
|LPG (TL)
|Ankara
|44,41
|45,29
|28,06
|İstanbul
|43,95
|44,68
|28,15
|İzmir
|44,86
|45,78
|28,11
|Antalya
|45,32
|46,25
|27,86
|Diyarbakır
|45,42
|46,29
|27,31
|Edirne
|44,59
|45,59
|27,36
|Van
|45,50
|46,38
|28,17
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV’nin eklenmesiyle belirleniyor. Bu unsurların toplamı, akaryakıt ürünlerinin rafineri satış fiyatını oluşturuyor.
Bu düzenlemelerle birlikte, hükümetin bütçe dengesini koruma hedefi kapsamında akaryakıt fiyatlarında yeni artışların yapılabileceği belirtiliyor.