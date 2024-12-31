Yeni Zamlı Fiyatlar

Benzin: KDV dahil 82 kuruş zam

Motorin: KDV dahil 77 kuruş zam

LPG: KDV dahil 35 kuruş zam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Açıklama

Bakan Şimşek, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Aralık ayında planlanan artış oranını düşük tuttuk ve yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçmiş olduk. Bu düzenlemeyle ekonomideki istikrarı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İllere Göre Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yeni zamların ardından Türkiye’nin çeşitli illerindeki benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde oluştu:

Şehir Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) Ankara 44,41 45,29 28,06 İstanbul 43,95 44,68 28,15 İzmir 44,86 45,78 28,11 Antalya 45,32 46,25 27,86 Diyarbakır 45,42 46,29 27,31 Edirne 44,59 45,59 27,36 Van 45,50 46,38 28,17

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV’nin eklenmesiyle belirleniyor. Bu unsurların toplamı, akaryakıt ürünlerinin rafineri satış fiyatını oluşturuyor.

Bu düzenlemelerle birlikte, hükümetin bütçe dengesini koruma hedefi kapsamında akaryakıt fiyatlarında yeni artışların yapılabileceği belirtiliyor.