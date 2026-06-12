AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İzmir'de gerçekleştirilen sosyal yardımlara ilişkin verileri paylaştı. Saygılı, 2026 yılının ilk üç ayında İzmir'e ulaştırılan sosyal destek tutarının 1 milyar TL'yi aştığını duyurdu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İzmir'deki faaliyetlerine ve sosyal destek rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kentte bu yıl yaklaşık 380 bin vatandaşın sosyal desteklerden yararlandığını belirten Saygılı, yapılan yardımların sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı.

'İzmir'de 380 bin vatandaşımıza dokunduk'

AK Parti'nin siyaset felsefesinin merkezinde insanın yer aldığını ifade eden İl Başkanı Bilal Saygılı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Kurulduğumuz günden bu yana insanı merkeze alan siyaset anlayışımızın en güçlü yansıması, milletimizin hayatına dokunan sosyal devlet uygulamaları olmuştur. Bu yıl itibariyle İzmir'de yaklaşık 380 bin vatandaşımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sunduğu sosyal desteklerden faydalanmıştır. 2026 yılının ilk üç ayında ise şehrimize ulaştırılan sosyal destek tutarı 1 milyar TL'yi aşmıştır. AK Parti olarak sosyal yardımları bir lütuf değil, sosyal devlet anlayışının en temel sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. Çünkü AK Parti için hizmet; sorunları konuşmak değil çözmek, vatandaşın taleplerini bekletmek değil karşılamak, insanımızı mazeretlerle oyalamak değil sonuç üretmektir.'

Sadece mart ayında 477 milyon 599 bin TL destek

Bakanlığın kentteki geniş hizmet yelpazesine dikkat çeken ve Mart ayı verilerini detaylandıran Saygılı, açıklamasına şöyle devam etti: 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yalnızca Mart ayında İzmir'de; evde bakım hizmetlerinden sosyal ve ekonomik destek programlarına, koruyucu aile uygulamalarından doğum yardımlarına, engelli ve yaşlı hizmetlerinden ücretsiz ulaşım desteklerine kadar toplam 477 milyon 599 bin TL sosyal destek sağlanmıştır. Bu rakamlar yalnızca bütçe kalemlerini değil; evine destek ulaşan aileleri, eğitim hayatına devam eden çocukları, bakım hizmeti alan yaşlılarımızı, engelli kardeşlerimizi ve devletinin yanında olduğunu hisseden yüz binlerce İzmirliyi ifade etmektedir. İzmir'in insanı ihmali değil hizmeti, gecikmeyi değil çözümü hak etmektedir. Biz de her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yanında olmaya, ihtiyaç duyulan her alanda somut adımlar atmaya devam ediyoruz.'

'İnsanımızı görmezden gelmeyen bir anlayışla çalışıyoruz'

Sosyal devlet vurgusunu yineleyen Başkan Saygılı, hedefledikleri güçlü toplum modeline dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: ''AK Parti olarak sosyal yardımları bir lütuf değil, sosyal devlet anlayışının en temel sorumluluklarından biri olarak görüyoruz' diyerek sözlerini sürdüren Başkan Saygılı, 'Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını erteleyen değil çözüme dönüştüren, insanımızı görmezden gelmeyen ve her şartta yanında duran bir anlayışla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; güçlü devlet, güçlü aile ve güçlü toplum hedefi doğrultusunda İzmir'imizin her mahallesinde, her sokağında ve her hanesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı, milletimize hizmet yolculuğumuzun en güçlü rehberidir.''