Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde Karaali Mahallesi'nde sürdürülen soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Balaban, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaali Mahallesi'nde yürütülen soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Muradiye ve Karaali mahallelerinde sürdürülen soğuk asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, saha ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Balaban, vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı toz ve ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Başkan Balaban, ilçeye kazandırılan hizmetlerde iş birliğinin önemine dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'na teşekkür etti.

Soğuk asfalt çalışmalarının planlanan program dahilinde Muradiye ve Karaali mahallelerinde devam edeceği bildirildi.