AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin yalnızca seçilmiş hükümeti değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını, millet iradesini ve ülkenin geleceğini hedef aldığını belirterek, '15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve aziz milletimizin eşsiz feraseti sayesinde Türkiye, tarihinin en büyük ihanetlerinden birini bertaraf etmiş; demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır' dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz 2016 gecesinin yalnızca bir darbe girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, o gece hedef alınanın doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali, istikbali ve milletin hür iradesi olduğunu söyledi. FETÖ'nün yıllar boyunca devletin en mahrem kurumlarına sızarak hazırladığı ihanet planının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletin cesareti karşısında bozguna uğradığını ifade eden Gider, '15 Temmuz, tankların ve silahların değil, millet iradesinin kazandığı gecedir' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımızın çağrısı tarihin akışını değiştirdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren sergilediği liderliğin, milletin kararlılığına yön verdiğini belirten Gider, şunları söyledi: 'Darbeciler, milleti korkutarak iradesini teslim alabileceklerini hesap ettiler. Ancak 15 Temmuz gecesi bu hesap tutmadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi çağrı, milyonlarca insanı tek yürek hâlinde meydanlarda buluşturdu. Aziz milletimiz; tankın karşısına bedenini, kurşunun karşısına yüreğini koyarak sadece demokrasiyi değil, bin yıllık devlet geleneğini, bağımsızlığını ve geleceğini savundu. O gece liderlik ile millet iradesi aynı hedefte buluştu ve Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenlere geçit vermedi.'

'Milletin Meclisi'ni bombaladılar, millet geri adım atmadı'

15 Temmuz gecesinde yaşananların, ihanetin boyutunu bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu ifade eden Gider, 'Darbeciler; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef aldı. Gazi Meclisimizin bombalanması, doğrudan millet iradesine yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Ancak Gazi Meclisimiz, savaş uçaklarının hedefi olmasına rağmen geri adım atmadı. Milletvekillerimizin ortaya koyduğu ortak irade, o gece millet egemenliğinin bombalarla susturulamayacağını bütün dünyaya gösterdi' diye konuştu.

'Ömer Halisdemir, bu milletin vicdanında ölümsüzleşen bir kahramandır'

15 Temmuz'un sembol isimlerinden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in gösterdiği fedakârlığın tarihin seyrini değiştirdiğini ifade eden Gider, şu değerlendirmede bulundu: 'Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, aldığı görevi tereddütsüz yerine getirerek darbecilerin planını bozan en kritik isimlerden biri oldu. Ömer Halisdemir yalnızca bir generali etkisiz hâle getirmedi; Türkiye'nin geleceğini değiştirdi. O gece Prof. Dr. İlhan Varank'tan Erol Olçok'a, Abdullah Tayyip Olçok'tan 252 şehidimizin her birine kadar vatanı uğruna canını ortaya koyan tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu milletin ortak vicdanında silinmeyecek bir yer edinmiştir. Onların fedakârlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızasında da milletimizin gönlünde de daima yaşayacaktır.'

'O gece attığımız mesaj, milletimize olan inancımızın ifadesiydi'

15 Temmuz gecesi darbe girişimi devam ederken yaptığı sosyal medya paylaşımını da hatırlatan Gider, 'Henüz darbe girişiminin akıbeti belli değilken, 'O uçaklar inecek. İnmeyeni indirirler. Menderes'in ve koca bir milletin ahı için.' ifadelerini paylaşmıştım. O satırlar, milletimizin iradesine duyduğumuz sarsılmaz güvenin ve darbecilerin başarılı olamayacağına olan inancımızın ifadesiydi. Çünkü biliyorduk ki bu millet, demokrasisine yönelen hiçbir müdahaleye bir daha asla boyun eğmeyecekti' ifadelerini kullandı.

AK Partili Milletvekili Gider, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: '15 Temmuz'u sadece yıldönümlerinde hatırlamak yetmez. O geceyi doğru anlamak, gelecek nesillere doğru anlatmak ve devletimizi benzer ihanetlere karşı daima güçlü tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Demokrasi ancak milletin sahip çıktığı ölçüde güçlüdür. Bugün Türkiye'nin savunma sanayiinden dış politikaya, enerjiden teknolojiye uzanan bağımsızlık yürüyüşünün temel taşlarından biri de 15 Temmuz gecesi ortaya konulan millî iradedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin ortaya koyduğu kararlılık, Türkiye'nin istikbaline sahip çıkma iradesinin en güçlü tezahürüdür. Başta Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere, 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle ihanetler yaşatmasın; devletimizi ve birliğimizi daim eylesin.'