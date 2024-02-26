Biga'ya bağlı 135 nüfuslu Cihadiye köyünde muhtarlık tarafından köyün girişine ve kahvelere asılan yazılarda, “Cihadiye köyü yerleşim bölgesi içinde kalan arsaların yabancılara satılma kararı köy meclisi ve muhtarlık aracılığıyla yasaklanmıştır. Köy tüzel kişiliğine ait olan arsaların Cihadiye kütüğüne kayıtlı olmayan şahıslara kesinlikle verilmeyeceği önemle duyurulur” denildi.



Muhtar Şahin Yaşar, arsa satışının yasaklanma sebebini, yabancıların köye uyum sağlayamayacak olması olarak açıkladı. Yaşar, “Köy sınırları içerisinde olan arsalarımızın dışarıya satılması köy kararınca yasaklanmıştır. Bunun sebebi ise 1887 yılında Kafkasya’dan göç edilerek kurulan köyümüz şu anda Çerkez olduğu için yabancıların köyümüze uyum sağlayamayacaklarını tahmin ettiğimiz için bu kararı aldık. Köyümüzün çoğu emeklidir. Birkaç hane çiftçilikle uğraşmaktadır. 135 nüfusumuz var. Yazın dışarıdan gelenlerle birlikte bu 160-170’i buluyor” dedi.



Muhtar Yaşar ayrıca, köy tüzel kişiliğine ait olan 25 dönüm yeri İstanbul ve diğer illerden köye teşvik etmek amacıyla köylülere 500'er metrekare arsa vermek için girişimde bulunduklarını kaydederek, 1 Nisan’dan sonra herkese arsalarını teslim edeceklerini söyledi.