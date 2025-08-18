CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İBB borsası” iddiaları sonrası adı gündeme gelen Birinci, iş insanı Murat Kapki üzerinden “siyasi nüfuz kullanarak menfaat temini teklif ettiği” iddiasıyla ve sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle partinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ TALEBİ

Yeni Şafak’ın aktardığına göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’na sevk kararı oy birliğiyle alındı. Birinci’nin, parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı ifade edildi.

BİRİNCİ: “LİDERİMİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Gelişmelerin ardından istifasını duyuran Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Teşkilatın her kademesinde görev yapmış bir partili olarak gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider ve Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bundan sonra aileme ve çocuklarıma daha fazla zaman ayıracağım.”

Birinci, açıklamasının sonunda tüm dava arkadaşlarına hakkını helal ettiğini belirterek siyasete veda etti.