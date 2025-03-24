"CHP Yönetimi Demokratik Protesto Dilini Kullanmıyor"

CHP yöneticilerinin "marjinal bir siyasetin ilkel diliyle" konuştuğunu belirten Çelik, demokratik protestonun bir hak olduğunu ancak CHP’nin bu hakkın gereklerine uygun hareket etmediğini söyledi.

Son dönemde gündeme gelen iddialarla ilgili olarak CHP yönetiminin net bir tutum sergileyemediğini ifade eden Çelik, "Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP’li bazı isimler tarafından, bazı CHP’li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yönetimi ise suskun kalmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

"Gençleri Sokağa Çağırarak Siyasi Yetersizliklerini Gizliyorlar"

CHP yönetiminin, kendi içinde yaşadığı sıkıntıları ve yetersizlikleri perdelemek amacıyla gençleri sokağa çağırdığını öne süren Çelik, bu durumun demokratik protesto hakkını istismar etmek anlamına geldiğini belirtti. CHP yönetiminin öncelikli olarak kamuoyuna açık bir şekilde, CHP'li siyasetçilerin CHP'li belediyeler hakkında dile getirdiği yolsuzluk iddialarına cevap vermesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları, siyasi arenada yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, CHP tarafından gelecek olası yanıtlar merak konusu oldu.