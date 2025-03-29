Başkan Eyigün, Ramazan ayının sadece oruç tutulan bir zaman dilimi olmadığını, aynı zamanda gönüllerin birbirine yakınlaştığı, kardeşliğin ve merhametin doruğa ulaştığı mübarek bir ay olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, gönüllerimizin buluştuğu, sofralarımızın bereketle dolduğu bir Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan, sadece oruç ayı değil; aynı zamanda gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı, kardeşliğin ve merhametin doruğa ulaştığı mübarek bir zaman dilimidir. Şimdi bu manevi iklimin ardından, sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın bayramını hep birlikte kutluyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların sona erdiği, duaların kabul olduğu, gönüllerin sevgiyle birleştiği özel günlerdir."

Kadınların toplumdaki birleştirici rolüne değinen Eyigün, bayramların anlamının en çok kadınların sevgisi ve emeğiyle pekiştiğini belirtti. Eyigün, şu şekilde devam etti:

"Kadınlar, evlerin sıcaklığını, sofraların bereketini, bayramların neşesini çoğaltan en kıymetli değerlerimizdir. Biz kadınlar, ailemize, toplumumuza ve milletimize sevgiyle dokunduğumuzda, güzellikleri çoğaltır, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiririz. AK Parti Kadın Kolları olarak, bu bayramda da her zamanki gibi gönüllere dokunmaya, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya, toplumumuzun her kesimiyle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, güçlü Türkiye’nin güçlü kadınlarıyız."

Eyigün, mesajının sonunda tüm Ordu halkının ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.