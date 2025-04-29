Seminerlerin açılış programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru da konuşma yaptı. Dijital çağda doğru iletişim ve medya kullanımıyla sahada daha güçlü bir teşkilat yapısının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Programda, iletişim alanında deneyim sahibi isimler de katılımcılarla buluştu. Adem Metan, Zafer Şahin ve Nuh Albayrak "Gelenekten Geleceğe İletişim" başlıklı panelde tecrübelerini paylaşırken, Nur Haktan kişisel iletişim tekniklerinden etkili hitabete uzanan başlıklarda eğitim verdi. İletişim ve medya alanında İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Güngör, sosyal medya yönetimi ve stratejik içerik üretimi konularında Ümit Sanlav, sosyal medya araçlarının etkin kullanımı konusunda ise İsmail Mücahit Aydemir bilgi aktardı.

İkinci gün oturumlarında Ersin Çelik siyasal iletişim dili ve kriz yönetimi üzerine sunum yaptı. Özcan Ünlü etkili metin yazımı ve editoryal bakış konularında katılımcıları bilgilendirirken, Engin Uzun mobil fotoğrafçılık teknikleri üzerine uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Dijital medyada yapay zeka kullanımına ilişkin bilgiler ise Esat Sivri ve Talha Atan tarafından verildi. Avukat Nihal Yıldız sosyal medya ve hukuk ilişkisini ele alırken, İhsan Ataöv de protokol yönetimi ve resmi tören kuralları hakkında sunum yaptı.

İki gün süren program, AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru’nun kapanış konuşmasıyla sona erdi.