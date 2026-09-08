AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Şimdi Üsküdar'da hizmet zamanı. Üsküdar tarihine geçecek bir çalışma ve gayretle burada Dündar Ziya Gültekin Başkanımızın, kardeşimizin öncülüğünde hep birlikte göreceğiz' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilen Cumhur İttifakı Adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

'Bugün ortaya çıkan sonuç aslında 5 Ağustos tarihindeki seçimde de 3'üncü turda ortaya çıkmıştı'

Açıklamada konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bugün hem Üsküdar adına, hem İstanbul'umuz adına tarihi önemde bir seçimi geçtiklerini belirterek, 'Öncelikle Üsküdar'ımıza ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Malumunuz; rüşvet, yolsuzluk ve irtikap suçlamaları sebebiyle Üsküdar Belediye Başkanı öncelikle gözaltına alınmış, sonrasında da tutuklanmıştı. Sonrasında görevden uzaklaştırılma sebebiyle Üsküdar Belediye Meclisinden belediye başkan vekilliği seçimi sebebiyle bir toplantı yapıldı 5 Ağustos tarihinde. Bugün ortaya çıkan sonuç aslında 5 Ağustos tarihindeki seçimde de 3. turda ortaya çıkmıştı. AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplamda 17 meclis üyesi belediye meclisinde var iken, 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin de desteğiyle birlikte aslında 5 Ağustos tarihinde 3'üncü turda 23 sayısına AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak ulaşmıştı. Fakat o gün belediye meclisini yöneten divanın birçok kusurlu davranışı sebebiyle seçimler ertelendi. Bunlar içerisinden baktığınızda adayımız Dündar Ziya Gültekin isminin, soyisminin başındaki 'G' harfi 6'ya benzetildi, ismindeki 'Z' harfi 2'ye benzetildi gibi birçok farklı sebeplerle bizim 5 oyumuz geçersiz kılınmıştı. Bir diğer önemli husus seçimi yaralayan ve zedeleyen; yine işaretli bir pusula... Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesine oy kullanmak üzere verildiğinde, kendisinin itirazı kabul edilmedi divan tarafından ve o zaman işaretli bir pusula meclis üyesine verilerek orada oy kullanması istendi. Bu da ikinci önemli problemdi.' dedi.

'5 Ağustos tarihinde ortaya çıkan irade yeniden tecelli etti'

Başkan Özdemir, 'Bir üçüncüsü ise değerli arkadaşlar, 3. turda ortaya çıkan irade... Aslında bugün de ortaya çıkan iradeyi maalesef baskı altına almak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan başka bir partinin il başkanı ve ekibi meclise, divana talimat vererek ara verdirmek durumunda bıraktı. Bizler Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak bu aranın verilmemesi gerektiğini ifade ettik. Gerekli uyarılarımızı ve ikazlarımızı yaptık. Buna rağmen o ara verildi ve 10 dakika verilen ara yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Orada Cumhuriyet Halk Partisi grubu adeta basıldı başka bir partinin il başkanı ve ilçe başkanı tarafından. Bağırmalar, hakaretler, tehditler sizlere yansıdı. Sizler de bunları gördünüz. Orada aslında esasen meclise ve aslında Üsküdar'lı seçmenlerin iradesine bir gasp uygulandı. Ve 4. turda maalesef o irade gaspı sonuç verdi. Ve nihayetinde biz gerekli itirazlarımızı yaptık ve 5 Eylül tarihinde ikinci seçim tarihi alındı. İkinci seçimde ise, 5 Eylül tarihinde ise Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri meclise katılmadı. Yeterli çoğunluk olmadığı için meclis bugüne ertelenmiş oldu. Bugün ise değerli arkadaşlar, aslında 5 Ağustos tarihinde ortaya çıkan irade yeniden tecelli etti. Ve nihayetinde 23 Cumhur İttifakı sayısı aynı şekilde tekrar sandığa yansıdı. Ve bugün, özellikle geçen seçime benzer durumlar olmasına rağmen, herhangi bir problemin olmadığını divan heyeti olması gerektiği gibi meclisi yöneterek tescillemiş oldu. Aslında biz 1-1,5 aylık süreyi bir zaman kaybı olarak Üsküdar halkına yaşattık. Bunu özellikle ifade etmek isterim' ifadelerini kullandı.

'Hem İstanbul'a baktığımızda hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelere baktığımızda muazzam bir hizmet kuraklığının var olduğunu görüyoruz'

Başkan Özdemir şunları kaydetti:

'Bugün çıkan sonucun AK Parti'nin, AK Parti'ye yeni katılan meclis üyelerimizin ve yoğun baskı altında olan ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ama gönlü adayımız tarafından alınan meclis üyelerinin de dahliyle sandığa yansıyan sonuç, Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğin de işaretçisi olur. Bizler bu seçimi şundan dolayı çok önemsiyoruz: AK Parti'nin artı bir belediyesi olması vesaire bunlar bizim için Üsküdarlı hemşerilerimizin hizmete ulaşmasından daha önemli değil. Esas biz Üsküdar'daki hizmet seferberliğinin aksamasından dolayı çok, Üsküdar'lılar adına üzgündük. 2,5 yıllık süre içerisinde. Yerel yönetimler 2024 seçimlerinden sonra hem İstanbul'a baktığımızda hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelere baktığımızda muazzam bir hizmet kuraklığının var olduğunu görüyoruz. Bunun en ağır şekilde Üsküdar'da yaşandığına da şahitlik ettik. Kentsel dönüşüm çalışmaları Üsküdar'da çok yoğun bir şekilde ilerlerdi. Üsküdar'da önemli çalışmalara belediyenin öncülük ettiğini hepiniz bilirsiniz. Üsküdar'da bırakın vatandaşlarımızın riskli binalardan arınıp sağlıklı binalarına geçmesini sağlayan bir belediye çalışmasını, var olan vatandaşın kendisinin bir araya gelip anlaştığı müteahhitlerle bile olan dönüşüm sürecine kasteden, buradaki dönüşüm süreçlerinden bir takım rant elde etmeye çalışan, müteahhitleri kırmızı, sarı, yeşil, mavi diye gruplayan; para istediğimiz aldığımız bir renk, para istediğimiz söz aldığımız para alacağımız başka bir renk, para istediğimiz ama bize hayır diyen başka bir renk şeklinde müteahhitlerin gruplandığını yargı tespit etti.'

'Üsküdar halkının beklediği hizmetleri el birliğiyle Üsküdar'a ve Üsküdar halkına ulaştıracağız'

Üsküdar'da ayan beyan bir yolsuzluğun var olduğunu söyleyen Özdemir, ' Zaten muazzam kaynaklarla yönetilen Üsküdar Belediyesi'nden bir hizmetin çıkmadığı, Üsküdar Belediyesi'nden bu kaynakların nerelere gittiğini herhalde anlamak çok zor değil. O yüzden bizim esas meselemiz Üsküdar halkının helal vergilerle belediyeye vermiş olduğu her türlü imkanın Üsküdar halkına hizmet olarak geri dönmesi önceliğimizdir. Bugünden itibaren bizler hem belediye başkan vekilimiz, hem belediye meclis üyelerimiz, hem AK Parti, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımız seferber olarak bir zafer kazandık edasıyla değil aslında, vakarla Üsküdar halkının beklediği hizmetleri el birliğiyle Üsküdar'a ve Üsküdar halkına ulaştıracağız. Vatandaşların şu anda Üsküdar ilçesinde anlaştığı, bir araya geldiği, müteahhitleriyle sözleşmelerini imzaladığı fakat belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkının önemli bir zaman kaybettiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı' diye konuştu.

'Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdarlılara yaşattıklarını Üsküdarlılar çok iyi bilir' diyen Özdemir, ' Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik. Esas cevabın AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, AK Parti'ye yeni katılan ve hatta şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki meclis üyeleri tarafından iradi olarak sandığa yansıyacağını çok iyi biliyorduk. Bakın sayı net; 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz. Neden Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetimden rahatsız? Neden bu tavrı sergilediler? Neden Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları İstanbul'da AK Parti'ye teveccüh gösteriyor? Neden hizmet etmek için AK Parti'ye geçmek zorunda kalıyor? Onlardan ne isteniyor? Ne bekleniyor? Onlardan nasıl bir ilişki sarmalı içerisine girilmeye çalışılıyor? Bunu değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen kıymetli arkadaşlarımız defaatle zaten televizyonlarda ifade ettiler' şeklinde konuştu.

Polemik ortamının çok fazla yayılmasını arzu etmediklerini dile getiren Özdemir, 'Bugün bu bahsi kapatıp bundan sonra artık her zaman en iyi şekilde yaptığımız hizmet seferberliğine döneceğiz Şimdi Üsküdar'da hizmet zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın '94 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla başlattığı ekol yerel yönetimler anlayışını, hamdolsun, birçok ilçede biz en iyi şekilde ortaya çıkardık ve bu bizi AK Parti iktidarı olarak taçlandırdı. İktidarımızda bu seferberliği devam ettirdik. İnşallah Üsküdar'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gecesiyle gündüzüyle çalışan, part-time belediye başkanlığı yapmayan, tam zamanlı işine eğilen, tam zamanlı meseleleri ele alan ve milletinin derdiyle dertlenen, milletine sırt dönmeyen, kendi meselelerine sırt dönmeyen, kendine oy verenlere sırt dönmeyen bir anlayışla en çok çalışanın belediye başkanı olduğu, belediye ekibi olduğu bir dönemi inşallah hep birlikte biz Üsküdar tarihine geçecek bir çalışma ve gayretle burada Dündar Ziya Gültekin Başkanımızın, kardeşimizin öncülüğünde hep birlikte göreceğiz' dedi.

Başkan Özdemir, 'Üsküdarlılara hemşehrilerimize inşallah bundan sonra yaptığımız hizmetlerle ve en güzel şekilde Üsküdar'ı geliştirerek vereceğiz. Kentsel dönüşümden ulaşıma, gençlik faaliyetlerine, çocuk faaliyetlerine, Üsküdar'ın hanımefendilerinin talep ettiği hizmetlere, Üsküdar'ın beklediği, Üsküdar'ın özlediği hizmetleri inşallah Üsküdar'ımızda net bir şekilde ortaya koyacağız. Şunu da ifade edeyim; birkaç programda da ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediyelerde biz yoklamalar yapıyoruz, anketler yapıyoruz. Net bir şekilde buradaki hizmetin teşkilatlarla buluşup vatandaşa götürüldüğünde vatandaşın da memnuniyeti şeklinde bir karşılık bulduğunda anketlere yansıdığını görüyoruz. Bunu Beykoz'da gördük net bir şekilde. Bunu Gaziosmanpaşa'da gördük. Bunu Bayrampaşa'da gördük. İnşallah ölçümlerimizi yaptığımızda bunu Tuzla'da da göreceğiz. Bunu Çekmeköy'de de göreceğiz. İnşallah bunu Şile'de de göreceğiz. İnşallah güçlü bir şekilde bunu Üsküdar ilçemizde de göreceğiz. Dündar Ziya Gültekin Başkanımıza da bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun' dedi.

'Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Belediyeciliği ondan gördük, ondan öğrendik'

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilen Cumhur İttifakı Adayı Dündar Ziya Gültekin ise 'Başta il başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin il teşkilatına, AK Parti ilçe başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımıza, bugün bizimle beraber burada olan, bize destek olan milletvekillerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Fakat teşekkürün en büyüğü, bu sürecin başından itibaren bir kale gibi bir ve beraber duran, arkamızdan desteklerini hiç eksik etmeyen çok kıymetli Cumhur İttifakı meclis üyelerimizedir. Sürecin başından beri çok ciddi desteklerini gördük. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'ndan olmayan meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Üsküdar'ın sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. Zaten mecliste daha öncesinden de sürekli bahsettiğimiz, konuştuğumuz konulardı. İnşallah liyakatli bir kadromuz var. Belediyemizin kendi insan kaynağı bunun için gayet yeterli. Meclis üyelerimizle beraber, hep beraber el ele verip Üsküdarlıların, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayatındaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz ve şu andan itibaren de bunun çalışmasına başlayacağız. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Belediyeciliği ondan gördük, ondan öğrendik. Allah'ın izniyle de Üsküdar'da tüm yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız. Onların hayatlarını kolaylaştıracağız. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum' dedi.