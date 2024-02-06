6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04. 17’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ağır hasara yol açtığı illerden biri olan Malatya’da bin 237 kişi hayatını kaybetti. İlk depremle birlikte yıkılan binalardan biri olan Kasapoğlu Apartmanı ise aynı aileden 9 kişiye mezar oldu. Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan apartmanda anne ve babası ile birlikte 7 yakınını kaybeden Mehmet Kasap, adeta kıyamet provası gibi olan o günü anlattı.



Aynı aileden en fazla kaybın yaşandığı apartman olarak bilinen Kasapoğlu Apartmanı’nda enkaz altında kalan yakınlarının cenazelerine 2 gün sonra ulaştıklarını belirten Mehmet Kasap, “Biz ailece Bostanbaşı Mahallesi'nde yaşıyoruz. Deprem olunca hemen aşağı indik, bu sırada babamlara ulaşmaya çalıştım. Sonrasında ailemin ve yakınlarımın yaşadığı apartmanın yanına gelince binanın çöktüğünü gördük. Ailemin tamamını burada kaybettim. İki günde cenazelerimizin tamamının alarak defin işlemlerini gerçekleştirdik. Malatya’da bir aileden en fazla kayıp maalesef bizde” dedi.

O günü asla unutamadığını da belirten Kasap, ailesinin mezarını ziyaret ederek, “Kalbimiz, yarımız burada, nereye gidersek gidelim bir tarafımız eksik kalıyor. Aileden geriye ben, eşim ve iki çoğum kaldı” diye konuştu.