Trendyol 1. Lig'in. 4. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ferhat Çalar, Mehmet Ali Vardar
İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer, Elvin Mendy, Abdullah Dijlan Aydın (Vefa Temel dk. 70), Ilian Iliev (Kubilay Sönmez dk. 84), Berk Ali Nızam (Essap Njie dk. 75), Phellipe (Mustafa Sol dk. 71), Alieu Cham (Turan Deniz Tuncer dk. 84)
Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Baran Vardar, Emre Can Uzunhan, Modestas Vorobjovas
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Davide Biraschi, Çağtay Kurukalıp (Ramazan Civelek dk. 82), Robin Yalçın, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz (Yaya Onogo dk. 61), Daniele Verde (Traore Hamed dk. 61), Emre Akbaba, Tiago Çukur (Barış Kalaycı dk. 61), Aleksandar Pesic (Cenk Tosun dk. 68)
Yedekler: Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir, Atakan Çankaya, Adnan Uğur, Flavio Paoletti
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Alieu Cham (dk. 7) (İstanbulspor), Emre Akbaba (dk. 13) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Essap Njie (İstanbulspor), Davide Biraschi, Dorukhan Toköz, Traore Hamed (Fatih Karagümrük)