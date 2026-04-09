Aile Sağlığı Merkezlerinin Statüsü Netleşti

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, aile sağlığı merkezlerinin kamu sağlık kuruluşu olduğu açık şekilde tanımlandı. Ayrıca bu merkezlerin fiziki şartları, sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. Ortak kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin aile sağlığı merkezine ait olduğu da hüküm altına alındı. Asgari tıbbi ekipman listesi güncellenerek uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hedeflendi.

Personel İstihdamına Teşvik

Düzenleme kapsamında aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı istihdamını artırmaya yönelik adımlar atıldı. Görevdeyken askerlik ya da doğum gibi nedenlerle ayrılan hekimlerin, yeniden göreve dönmek istemeleri halinde öncelik hakkı korunurken, bu hakkın kullanımına ilişkin şartlar da daha açık şekilde belirlendi.

Sağlıkta Şiddete Karşı Yeni Önlem

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla önemli bir düzenleme getirildi. Buna göre, şiddet uygulayan kişilerin aile hekimi kaydı öncelikle farklı bir aile sağlığı merkezine alınacak. Eğer kişinin ikamet ettiği bölgede başka bir merkez yoksa, aynı merkez içinde farklı bir aile hekimine yönlendirme yapılacak.

Uyum Eğitimlerine Süre Sınırı

Aile hekimliği sistemine yeni dahil olan sağlık personeli için uyum eğitimleri zorunlu hale getirildi. Buna göre, birinci aşama eğitimlerin göreve başladıktan sonraki üç ay içinde tamamlanması gerekecek. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’nin kullanımına ilişkin süreçler de yönetmelikte yer aldı.

Oda Kriterlerinde Değişiklik

Aile sağlığı merkezlerindeki oda planlamasında da değişikliğe gidildi. Daha önce her dört hekim için zorunlu olan ek oda şartı, yeni düzenlemeyle her beş hekim için olacak şekilde güncellendi. Bu değişiklikle atıl kalan odaların daha verimli kullanılması ve yeni aile hekimliği birimlerine dönüştürülmesi amaçlanıyor.