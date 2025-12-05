Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hayırlı olmasını diledi.

12 farklı kanunda değişiklik öngören teklifin, toplam 38 maddeden oluştuğunu belirten Tunç şu paylaşıma yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz kapsamında geliştirilen denetim paketi; huzur ve barışı daha da tahakkuk eden, adalete erişimi daha da güçlendiren, geleceğimizin teminatı suçunu koruyan, çocuklarımızı hedef alan suç imkanlarıyla etkin mücadele sağlayan, trafikte sigortanın güvenliğine ayrılanlara cezaları artışı, mutlu günlerimizi üzüntüye çeviren performansın korunmasının sonuna kadar geçen, ceza adaleti sistemi güçlendiren, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan oluşumlar içerir. Kanun Teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmeyen süreç emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."