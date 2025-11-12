Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Dünya Ahıskalı Türkler Birliği heyetini kabul ederek Ahıska Türkleriyle bir araya geldi. Erdoğan, Ahıskalı soydaşların anavatanlarına dönüşü ve vatandaşlık süreçleriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Erdoğan, kabulde yaptığı açıklamada, “Biz, vatandaş ve soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini ve dinlerini korumalarını esas gören bir anlayışa sahibiz. Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla yakından ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, hak ve menfaatlerin korunması için Dünya Ahıskalı Türkler Birliği ve diğer çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinin önemine değindi. Ahıskalı gençlerin milli ve manevi değerlerden uzak kalmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, aile bağları ve gençlere özel önem gösterilmesini istedi.

Erdoğan, 14 Kasım 1944’te yaşanan sürgünün acısını hâlâ hissettiklerini belirterek, “Bu bedbaht sürgünün 81’inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sürgünde yitirdiklerimizin hatıralarını yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz” dedi. Ayrıca sürgüne dair interaktif bir serginin Türkiye ve yurtdışında düzenleneceğini ve kalıcı bir mekânda sergilenmesinin planlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenerek Türkiye’ye gelen 5 bine yakın Ahıskalı Türkten 2 bin 315 kişinin Elazığ’a geçici olarak yerleştirildiğini, bunlardan 703’ünün Bitlis Ahlat’ta TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleştirildiğini söyledi. İkinci etap konutların yapımının ise hızla devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, 2015’ten bu yana yaklaşık 170 bin Ahıska Türküne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye uzun dönem ikamet izni verildiğini hatırlatarak, “Türkiye olarak her zaman yanınızdayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.