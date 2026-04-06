Halka arz kapsamında, sermaye artırımı yoluyla 105,65 milyon adet yeni pay ve mevcut ortak satışıyla 70,35 milyon adet pay olmak üzere toplamda 176 milyon adet pay yatırımcılara sunuldu. Pay başına 21,10 TL fiyat belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 713 milyon TL’ye ulaştı.

Yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu arzda, toplam talep halka arz edilen payların yaklaşık 3,6 katına denk geldi. Özellikle yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda talep dikkat çekti ve bu kategoride yaklaşık 8,7 kat talep oluştu. Yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları tarafında ise talep yaklaşık 1,6 kat seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen talep de 3,5 kat oldu.

Halka arza toplam 935 bin 919 yatırımcı başvuruda bulunurken, dağıtım sonucunda 917 bin 413 yatırımcı pay almaya hak kazandı. En yüksek pay ayrılan grup yüzde 63 ile yurt içi bireysel yatırımcılar olurken, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 25, yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 10 ve şirket çalışanlarına yüzde 2 oranında dağıtım yapıldı.

Böylece AGYO’nun halka arzı, hem katılım sayısı hem de büyüklük açısından son dönemin dikkat çeken işlemleri arasında yerini aldı. Şirketin borsadaki performansı ise önümüzdeki günlerde yatırımcıların odağında olacak.