Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında belediye başkanlığı makam odasında böcek (gizli kamera) bulunduğunu iddia etti. İddialar üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İnceleme ve belediye çalışanları ile Başkan Köksal’ın bilgisine başvurulmasının ardından soruşturma tamamlandı. Soruşturmada belediye yazı işleri müdürlüğüne yazılı olarak sorulan ‘Afyonkarahisar Belediye binasında bulunduğu iddia edilen gizli dinleme ve izleme cihazlarının, cihaza ait materyallerin nerede/kimde olduğuna ilişkin bilgi verilmesi, gizli dinleme ve izleme cihazları ile materyallerin yapılan incelemeye esas olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi’ sorusuna ise birimin ‘Cihazlar görülür görülmez anında imha edilip atılmıştır’ cevabını verdiği öğrenildi.

