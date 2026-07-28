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Böylece Fransa'da temmuz ayından bu yana yangınlara müdahale sırasında hayatını kaybeden görevli sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

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Fransa medyası, ülkenin güneyindeki Bouches-du-Rhône bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan gönüllü itfaiyeci Laurent Manson'ın hayatını kaybettiğini aktardı. 38 yaşındaki Manson'ın, yakıt ikmali yapmak üzere giderken kullandığı yangın söndürme tankerinin yoldan çıkması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa orman yangınlarıyla mücadele ederken, Türkiye'den de yardım eli uzandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 yangın söndürme uçağının Fransa'ya doğru yola çıktığını bildirdi. Yumaklı'nın açıklamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Bakan'ın paylaşımını alıntılayarak Türkiye'ye teşekkür etti. Macron mesajını Türkçe olarak 'Teşekkürler Türkiye' ifadeleriyle paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Fransa'daki yangınlarla mücadeleye destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı için Türkçe 'Teşekkürler Türkiye' mesajını paylaştı.

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