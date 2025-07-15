“Ortada bir sorun yok, cezanın değişeceğine inanıyoruz”

Transfer yasağının haksız olduğunu savunan Acun Ilıcalı, “Bizimle ilgili herhangi bir kulüpten şikayet gelmedi. Ortada somut bir iddia da yok. Ancak federasyon tarafından böyle bir ceza verildi. İngiltere Futbol Ligi’ne başvuruda bulunduk, savunmamızı yaptık. Bu kararın değişeceğini düşünüyoruz. İçimiz rahat” dedi.

Fenerbahçe’den sonra tam konsantrasyon Hull City ve Maribor’da

Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevinden ayrılmasıyla birlikte zamanını daha verimli kullanabildiğini belirten Ilıcalı, “Fenerbahçe, Maribor ve Hull City derken hayatım çok yoğun geçiyordu. Artık tüm enerjimi kulüplerime veriyorum. Bu da başarı için önemli bir adım” diye konuştu.

Satış iddialarına net yanıt: “Kulübü satmıyorum”

Son günlerde İngiliz basınında yer alan “Hull City satılıyor” iddialarına da açıklık getiren Ilıcalı, “Kulübe olan ilgi doğal ama satış gibi bir düşüncem yok. Kadro değerimiz 50 milyon Euro’nun üzerinde. Bu değer daha da artacak. Çok mutluyum ve kulübüme inancım tam” dedi.

Yeni teknik direktör Jakirovic'e övgü: “Başarıya aç bir lider”

Hull City’nin yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic’ten övgüyle bahseden Ilıcalı, “Her gittiği kulüpte sevilen ve başarılı olmuş bir isim. Kariyerine yeni başarılar eklemek isteyen, vizyoner bir teknik adam. Hayalim, yıllarca aynı teknik direktörle çalışmak. Artık kulüp sahibi olarak olgunluk dönemime giriyorum” ifadelerini kullandı.

Transfer yasağına rağmen planlar hazır

Transfer yasağının planlarını bozmadığını vurgulayan Ilıcalı, “Geçen yaz 30 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık. Bu yaz da boşta olan ve kiralık oyunculara yöneliyoruz. Eksiklerimizi bu şekilde gidereceğiz. Şu an sadece kulübe bonservis bedeli ödeyerek oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak bu durumun da yakında değişeceğine inanıyorum” dedi.

Abdülkadir Ömür Türkiye’ye dönebilir

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür’ün geleceğiyle ilgili de konuşan Ilıcalı, “Abdülkadir bir sezon Türkiye’de oynamak istiyor. Ben futbolcularıma baskı yapmam. Ne istiyorsa onun arkasında duracağım. Bu sezon Türkiye’de forma giymesi yüksek ihtimal” ifadelerini kullandı.

“İyi bir Fenerbahçeliyim, her zaman destekleyeceğim”

Fenerbahçe asbaşkanlığı dönemini “gurur verici” olarak nitelendiren Ilıcalı, “Bu sezon taraftar olarak destek vereceğim. Fenerbahçe benim için her zaman özel. Başkanımız Ali Koç çok uğraşıyor, iyi bir kadro kuruluyor” diyerek desteğini yineledi.

Teknik ekipten sezon öncesi mesajlar

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, hedeflerini “ilk 10” olarak belirlerken, hücum hattına yapılacak takviyelerin önemine değindi. “Daha golcü, daha atak ve kompakt bir takım kurmak istiyoruz” diyen Jakirovic, Türk futbolcularla çalışmaktan da memnun olduğunu söyledi.

Sportif direktör Jared Dublin ise, “Sheffield United’tan edindiğim Premier Lig tecrübemi Hull City için kullanacağım. Doğru oyuncularla, doğru bütçelerle ilerlemek zorundayız. Hocamızla büyük hedeflerimiz var” diyerek yeni sezon için umutlu konuştu.

Sonuç: Transfer yasağı kararı bekleniyor

Hull City’de tüm gözler İngiltere Futbol Ligi’nden (EFL) gelecek kararda. Acun Ilıcalı cezanın kalkacağına dair umutlu ve kulübüyle birlikte yeni sezona hem kadro hem de yönetimsel olarak hazır olduklarını gösterdi.