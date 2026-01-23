Costa, AB ve ABD’nin uzun süredir ortak ve müttefik olduğunu belirterek, “AB ve ABD, Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ortak çıkarlara sahiptir ve NATO aracılığıyla birlikte çalışmaktadır. AB de bu bölgede daha güçlü bir rol oynayacaktır” dedi. Costa ayrıca, Danimarka ve Grönland’ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisinin yalnızca ilgili taraflara ait olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Grönland konusunda son 24 saatteki gelişmelerin olumlu olduğunu belirterek, “AB, Grönland ve Danimarka ile dayanışma içindedir. ABD ile aktif temaslar yürütüyor ve olası gümrük tarifelerine karşı hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, Arktik güvenliği başta olmak üzere bölgedeki savunma ve işbirliği konularının güçlendirileceğini söyledi.

Costa, ABD’nin Davos’ta kurduğu Barış Kurulu’na ilişkin ise bazı şüphelerin bulunduğunu dile getirerek, “BM Şartı ile uyumluluk ve yönetim yapısı gibi unsurlarda endişelerimiz var. Ancak geçiş yönetimi olarak görev yapacak bir kurul için ABD ile çalışmaya hazırız” dedi.

Her iki lider de Avrupa’nın bağımsızlığını güçlendirmek için ekonomik ve güvenlik altyapısının önemine dikkat çekerken, olası ABD misilleme önlemlerine karşı hazırlıklı olunduğunu belirtti.