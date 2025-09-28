İsrail'de yayın yapan The Times of Israel’in yayınladığı habere göre plan: Gazze’deki savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin 48 saat içinde serbest bırakılmasını, Hamas’ın yönetime dahil edilmemesini ve Filistin devletine giden yolun açılmasını öngörüyor. Planın dikkat çeken yönlerinden biri ise, Hamas kabul etmese dahi planın kademeli olarak uygulanabileceğine dair maddeler içermesi.

İŞTE O 21 MADDELİK BARIŞ PLANI

1. Terörden Arındırılmış Gazze

Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, terör faaliyetlerinden tamamen arındırılmış bir bölge haline getirilecek.

2. Yeniden Geliştirme

Gazze halkının yararına olacak şekilde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatılacak.

3. Ateşkes ve İsrail’in Çekilmesi

İsrail ve Hamas’ın planı kabul etmesi halinde savaş hemen sona erecek, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) operasyonlarını durduracak ve kademeli olarak Gazze'den çekilecek.

4. Rehinelerin Serbest Bırakılması

İsrail’in anlaşmayı duyurmasından itibaren 48 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler Hamas tarafından iade edilecek.

5. Filistinli Tutukluların Serbest Bırakılması

Rehinelerin iadesi sonrası, müebbet hapis cezası almış Filistinli mahkûmlar, 1000’den fazla Gazzeli tutuklu ve cenazeler serbest bırakılacak.

6. Hamas Üyelerine Af ve Güvenli Çıkış

Barışçıl yaşama taahhüdü veren Hamas üyelerine af sağlanacak; ayrılmak isteyenlere kabul eden ülkelere güvenli geçiş hakkı tanınacak.

7. Yardım Akışı Başlayacak

Gazze’ye, önceki anlaşmalarda belirlenen seviyelerde (örneğin günde 600 yardım kamyonu) insani yardım sağlanacak; altyapı onarımı ve enkaz kaldırımı için ekipman girişine izin verilecek.

8. Bağımsız Yardım Dağıtımı

Yardımlar, BM, Kızılay ve tarafsız uluslararası kuruluşlarca dağıtılacak. Taraflar (İsrail-Hamas) yardım sürecine müdahale etmeyecek.

9. Geçici Yönetim ve Uluslararası Gözetim

Gazze, Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim tarafından yönetilecek. Bu yapı, ABD liderliğinde kurulacak yeni bir uluslararası kuruluşun denetiminde olacak.

10. Ekonomik Yeniden İnşa Planı

Gazze’nin yeniden inşası için yatırım ve istihdam yaratmaya yönelik uzmanlardan oluşan bir ekip ekonomik kalkınma planı oluşturacak.

11. Ekonomik Bölge Kurulacak

Katılımcı ülkeler arasında indirimli tarifelerle işlem görecek bir ekonomik bölge oluşturulacak.

12. Göç Zorlaması Yok

Hiç kimse Gazze'den ayrılmaya zorlanmayacak. Ayrılanlara geri dönme hakkı tanınacak ve kalanlara daha iyi bir gelecek için destek sunulacak.

13. Hamas’ın Yönetimde Yeri Olmayacak

Hamas Gazze’nin yönetiminde yer almayacak. Tüneller dahil tüm saldırı altyapıları yok edilecek. Yeni yöneticiler, barış içinde yaşama taahhüdünde bulunacak.

14. Bölgesel Güvenlik Garantisi

Hamas ve diğer grupların yükümlülüklerine uyumunu sağlamak için bölgesel ortaklar güvenlik garantisi verecek.

15. Uluslararası Güç ve Polis Eğitimi

ABD öncülüğünde geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturulacak. Bu güç, Filistinli bir iç güvenlik gücü eğitip devredecek.

16. İsrail İşgal Etmeyecek

İsrail Gazze’yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek. Kontrol, kademeli şekilde yeni kurulan yerel ve uluslararası güvenlik güçlerine devredilecek.

17. Hamas Reddederse Bile Plan Uygulanacak

Hamas teklifi reddetse bile, terörden arındırılmış bölgelerde plan uygulanacak ve IDF bu alanları istikrar gücüne devredecek.

18. Katar’a Saldırı Olmayacak

İsrail, Katar’a saldırmama taahhüdü verecek. Katar’ın arabuluculuk rolü uluslararası toplum tarafından kabul görecek.

19. Radikalleşme ile Mücadele

İsrail ve Gazze’de radikalleşmeyi önlemeye yönelik bir süreç başlatılacak. Bu süreçte dinler arası diyalog da yer alacak.

20. Filistin Devleti için Yol Haritası

Gazze'nin yeniden kalkınması ve Filistin Yönetimi’nin reform programı doğrultusunda, Filistin devletine giden güvenilir bir yol oluşturulabilecek.

21. Siyasi Diyalog Başlatılacak

ABD, İsrail ve Filistinliler arasında barışçıl bir çözüm için siyasi diyalog başlatacak.