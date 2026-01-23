ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu Barış Kurulu’nun kuruluş sözleşmesinin imzalanmasının ardından konuşan Kushner, Gazze’nin yeniden inşa sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kushner, planın temelinde güvenliğin yer aldığını vurgulayarak, “En önemli başlık güvenlik olacak. Gerilimi azaltmanın bir yolunu bulmak için İsraillilerle çok yakından çalışıyoruz. Bir sonraki aşama ise Hamas’ın silahsızlandırılması üzerinde çalışmak olacak. Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmaz, kimse inşaat yapmaz. İstihdam oluşturmak için yatırımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında dinleyicilere “Yeni Gazze” olarak adlandırdığı ana planı bir sunum eşliğinde aktaran Kushner, konut geliştirme alanları, veri merkezleri ve sanayi parkları için ayrılmış bölgeleri gösteren renk kodlu bir harita paylaştı. Haritada Gazze Şeridi’nde yerleşim alanları, kıyı turizmi bölgeleri ve karma kullanım alanlarına yönelik planlamalar yer aldı.

Refah’ta 100 bin yeni konut planı

Kushner, Barış Kurulu’nun Gazze’yi dış yardıma bağımlılıktan uzaklaştırmak amacıyla serbest piyasa ilkelerini temel alan bir model benimsediğini belirtti. Bu kapsamda Refah kentinde 100 bin yeni konutun inşa edilmesinin ve “Yeni Gazze” olarak tanımlanan bölgede yüksek katlı binaların yapılmasının planlandığını ifade etti.

Orta Doğu’da benzer büyüklükte şehirlerin kısa sürede inşa edilebildiğine dikkat çeken Kushner, “Bu coğrafyada 2-3 milyon nüfuslu şehirler üç yıl içinde inşa edilebiliyor. Dolayısıyla bu projeyi hayata geçirmeye karar verirsek, benzer çalışmaların yapılması son derece mümkün” dedi.

Gazze’deki tüm taraflara iş birliği çağrısında bulunan Kushner, “Herkes barış içinde yaşamak istiyor. Barışın mümkün olduğuna inanırsak, barış gerçekten mümkün olabilir” şeklinde konuştu.

Mülkiyet hakları ve yerinden edilme konusu gündeme gelmedi

Kushner’in açıklamalarında, savaş sürecinde evlerini, iş yerlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden Filistinlilerin mülkiyet hakları ile uğradıkları kayıpların nasıl telafi edileceğine ilişkin başlıklara yer verilmedi. Yeniden inşa süreci sırasında yerinden edilecek Filistinlilerin nerede yaşayacağına dair bir plan da paylaşılmadı.

Planın finansmanına ilişkin net bir çerçeve çizmeyen Kushner, hangi ülke, kurum ya da yatırımcıların sürece kaynak sağlayacağına dair detay vermedi. Ancak önümüzdeki haftalarda Washington’da özel sektör katkılarının açıklanacağı bir konferans düzenleneceğini belirtti.

2035 hedefleri: 10 milyar doların üzerinde GSYH

Kushner’in aktardığı bilgilere göre “Yeni Gazze” planı, çok aşamalı bir kalkınma programı olarak tasarlandı ve Gazze’nin 2035 yılına kadar bölgesel bir ekonomik merkeze dönüştürülmesini hedefliyor. Önümüzdeki 10 yıl için belirlenen hedefler arasında Gazze’nin gayrisafi yurt içi hasılasının 10 milyar doların üzerine çıkarılması ve hane başına düşen ortalama yıllık gelirin 13 bin doların üzerine yükseltilmesi bulunuyor.

Altı aşamadan oluşan kalkınma takviminin güneyden kuzeye doğru ilerlemesi planlanıyor. İlk dört aşamada Refah ve Han Yunus’a odaklanılırken, beşinci aşamada Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının geliştirilmesi hedefleniyor. Son aşamada ise Gazze kentinin yeniden inşası yer alıyor.

25 milyar doların üzerinde kaynak öngörülüyor

Filistinli kaynaklara göre Barış Kurulu, modern altyapı ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için 25 milyar doların üzerinde bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu tahmin ediyor. Yeni ekonomik yapıyı desteklemek amacıyla mesleki eğitim ve yeniden beceri kazandırma programları için 1,5 milyar dolar ayrılması planlanıyor.

Bu kapsamda inşaat, tarım, imalat ve dijital sektörlerde 500 binden fazla yeni istihdam fırsatı oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca ticari alanlar, iş merkezleri ve yerel girişimciliği desteklemek amacıyla hibeler içeren 3 milyar dolarlık ek bir yatırım fonunun kurulması öngörülüyor.