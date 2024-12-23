“Gazze’de Soykırıma Suç Ortağı Oluyorsunuz”

Guilbeau, Kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, “ABD Kongresi, Gazze’deki soykırıma suç ortaklığı yapıyor. İsrail’e milyarlarca dolar göndermeye devam ediyorsunuz. Ancak gazilerimiz evsiz kalıyor, intihar ediyor ve daha fazla bütçe kesintisi yolda” dedi. Kendi deneyimlerine de değinen Guilbeau, “17 yıl hizmet vermiş bir gazi ve istihbarat subayı olarak, ABD’nin değerlerini yok edişinizi ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atışınızı izliyorum” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Salondan Çıkarılırken Tepkisini Sürdürdü

Protesto sırasında salondan çıkarılan Guilbeau, tepkisini sürdürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıldır İsrail’in çocukları diri diri yakışını izliyorum. Gazileri umursamıyorsunuz. ABD değerlerini ve bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Hepiniz utanın. Tanrı size doğru olanı yapma konusunda ahlak ve cesaret versin. Kalplerinizi geri bulmanızı dilerim.”

Gazilere Çağrı: “Artık Yeter!”

Guilbeau, oturumun ardından ABD’li gazilere seslenerek, onları harekete geçmeye çağırdı. “Şu anda şahit olduğumuz duruma karşı koymak için California’dan New York’a tüm gazilere ihtiyacımız var. Gaziler olarak biliyoruz ki, vergilerimizden elde edilen paralar soykırım yapan ülkelere gönderilirken bize hiçbir yardım sağlanmıyor” dedi.

Guilbeau, ülkeyi bu politikalardan kurtarmak için gazilerin seslerini yükseltmesi gerektiğini belirterek, “Filistin’e özgürlük” çağrısı yaptı.

Tepkiler ve Tartışmalar

Josephine Guilbeau’nun açıklamaları ve protestosu, ABD’de İsrail’e yönelik politikaların tartışıldığı bir dönemde geldi. Olay, Kongre’nin dış politika önceliklerini ve gazilere yönelik destek politikalarını yeniden gündeme taşıdı.