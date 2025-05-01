Anlaşmayı "tarihi" olarak niteleyen Bessent, bunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bu anlaşma, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna’yı merkezine alan bir barış sürecine bağlılığının net bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı. Bessent, anlaşmanın ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı mali desteği daha da anlamlı hale getireceğini ve savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine ivme kazandıracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür eden Bessent, “Başkan’ın liderliği sayesinde bu anlaşma mümkün oldu. ABD, bu anlamsız savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmaya kararlıdır,” dedi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko ise yaptığı açıklamada, “Bu fon sayesinde ülkemize küresel yatırımlar çekeceğiz. Anlaşma, hem Ukrayna'nın ekonomik toparlanması hem de ABD ile iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır,” değerlendirmesinde bulundu.

18 Nisan’da taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptıyla temelleri atılan anlaşma, 26 Nisan’a kadar tamamlanması planlanan görüşmelerin ardından 1 Mayıs’ta hayata geçirilmiş oldu. Yeni kurulan fon sayesinde, Ukrayna’daki stratejik maden sahalarının geliştirilmesi ve bölgesel yatırımların artırılması hedefleniyor.

Bessent ayrıca, “Rusya’nın savaş makinesine doğrudan ya da dolaylı yoldan destek veren hiçbir kişi ya da kuruluş, Ukrayna’nın yeniden inşa sürecinden fayda sağlayamayacaktır,” diyerek, fonun yalnızca müttefik ve barış yanlısı aktörlerle çalışacağını vurguladı.