Ticaret Müzakerelerinin Yeni Turu İçin Tarih Belli Oldu

Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bu sabah video konferans aracılığıyla görüştü. Müzakerelerde, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomi istişarelerinin bir an önce gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı. ABD Hazine Bakanı Bessent, müzakerelerin gelecek hafta Malezya’da yapılacağını duyurdu.

Tarife Restleşmesi Giderek Tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 yılının başında görevine yeniden başlamasının ardından gümrük tarifelerini artırarak küresel ticareti kendi ülkesinin lehine biçimlendirme politikası, Çin tarafından karşılık bulmuş ve iki ülke arasında bir tarife restleşmesi yaşanmıştır. Trump, 2 Nisan 2025 tarihinde Çin’in de aralarında bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri uygulamaya başlamıştı. Çin'in de karşılık vermesiyle, ABD ve Çin arasında gümrük tarifeleri hızla yükselmiş ve ABD, Çin’e uyguladığı tarife oranını %145’e, Çin ise ABD’ye uyguladığı tarifeyi %125’e çıkarmıştı.

Gümrük Vergilerinde Azalma Kararı Alındı

Tartışmaların ardından, 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan müzakerelerde iki ülke, gümrük vergilerinin 90 gün süreyle karşılıklı olarak düşürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. 14 Mayıs itibarıyla, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi %145’ten %30’a düşerken, Çin de ABD mallarına uyguladığı tarifeyi %125’ten %10’a indirmişti.

Müzakereler ve Geçici Uzlaşmalar

ABD ve Çin, 9-10 Haziran 2025 tarihlerinde Londra’da bir araya gelerek, daha önce varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirler üzerinde anlaşmıştı. Üçüncü müzakere turu ise 28-29 Temmuz 2025 tarihlerinde İsveç’in Stockholm kentinde gerçekleştirildi. Burada, varılan geçici uzlaşmanın süresi, 12 Ağustos’tan itibaren 90 gün daha uzatılmıştı.

Son olarak, 14-15 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan müzakerelerin ardından, geçici uzlaşmanın süresi 10 Kasım öncesinde yeniden değerlendirilmek üzere bir araya gelme kararı alınmıştı.

ABD-Çin Ticaret Geriliminin Küresel Etkileri

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, dünya genelindeki ticaret ilişkilerini doğrudan etkileyen bir sorun haline geldi. Tarife artışları, sadece iki ülke arasında değil, küresel ticaretin geleceği üzerinde de ciddi belirsizlikler yaratıyor. Malezya’daki yeni müzakereler, taraflar arasındaki gerilimi yatıştırma ve ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlama adına önemli bir dönemeç olacak.