Ankara'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Programda iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

'İpek Yolu ile iki büyük medeniyetin yeniden canlılık kazanacağına inanıyoruz'

Çin ve Türkiye ilişkilerinin stratejik yönlendirmeler doğrultusunda güçleneceğini aktaran Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Yang Jianjun, 'Bu yıl, Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümüdür. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik yönlendirmeleri doğrultusunda, Çin ve Türkiye ilişkileri sürekli olarak derinleşmiş; çeşitli alanlardaki verimli ve somut iş birliği, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkarmıştır. İki ülke silahlı kuvvetlerinin, iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatları titizlikle hayata geçirmesini; stratejik iletişimi daha da derinleştirmesini, siyasi karşılıklı güveni pekiştirmesini, karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini genişletmesini ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini birlikte ilerletmesini temenni ediyoruz. Böylece, kadim İpek Yolu ile birbirine bağlanan iki büyük medeniyetin yeni dönemde yeniden canlılık kazanacağına inanıyoruz' dedi.

'Türk Silahlı Kuvvetleri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu işbirliğini sürdürmektedir'

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağların her alanda olduğu gibi askeri ve savunma alanlarında da gelişmeye devam ettiğini vurgulayan MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, 'Tarih boyunca köklü devlet birimlerine sahip olan Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağlar bugün her alanda olduğu gibi askeri ve savunma alanlarında da gelişmeye devam etmektedir. Ordularımız sadece kendi sınırlarının güvenliğini sağlamakla kalmayıp küresel düzeyde barış, istikrar ve huzurun tesisi için de çok kritik sorumluluklar yükselmişlerdir. Dolayısıyla günümüz dünyasında hızla değişen güvenlik mimarisi ve asimetrik tehditler köklü geçmişe sahip orduların stratejik işbirliğini ve vizyonel ortaklıklarını zorunlu tınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu karşılıklı saygı ve güvene dayalı işbirliğini sürdürmektedir' ifadelerini kullandı.