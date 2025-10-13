Salona girdiğinde dakikalarca ayakta alkışlanan Trump, “Bu sadece bir savaşın bitişi değil, terör ve ölüm çağının sonu. Orta Doğu’da umut dolu bir dönemin başlangıcındayız” diyerek konuşmasına başladı. Trump, Netanyahu’ya “mükemmel liderliği” için teşekkür ederken, Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerinin de “Hamas’ı rehineleri serbest bırakmaya ikna ederek tarihe geçtiğini” vurguladı.

Trump, “Bundan sonraki nesiller bugünü, her şeyin iyiye gitmeye başladığı an olarak hatırlayacak” sözleriyle “barış çağının” kapısının aralandığını ifade etti.

Ancak konuşma sürerken salonda tansiyon yükseldi. Sol görüşlü milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif, Trump’ı protesto ederek “Filistin’i tanıyın” yazılı pankart açtı. Güvenlik görevlilerinin hızla müdahalesi sonucu iki milletvekili yaka paça dışarı çıkarıldı.

Kısa bir gerginliğin ardından konuşmasına devam eden Trump, olaya esprili bir dille yanıt vererek,

“Gerçekten çok etkili bir protestoydu,”

Trump, konuşmasının sonunda Orta Doğu’da kalıcı barışın mümkün olduğunu belirterek, “Yeni bir şafak doğuyor” sözleriyle kürsüden indi.