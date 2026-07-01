Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, ''Global Gateway' adlı programımız kapsamında Kafkasya'daki bağlantı projelerini desteklemek amacıyla 200 milyon euro tutarında hibe sağlayacağız. Bu projelerin gelecekteki toplam potansiyeli ise 2 milyar euroya ulaşmaktadır. Bu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarını kapsamaktadır' dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Leyen, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Leyen ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Aliyev, 'AB, Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortağıdır. Ticaretimizin yüzde 40'ı AB'nin payına düşmektedir. AB için ise Azerbaycan, Güney Kafkasya'daki başlıca ticaret ortağıdır. Bölgedeki ticaretin yüzde 70'inden fazlası Azerbaycan'ın payına düşmektedir. İş birliğimizi, özellikle enerji alanındaki iş birliğimizi ele aldık. Sayın Başkan 4 yıl önce Azerbaycan'ı ziyaret etmişti. O da son derece önemli ve anlamlı bir ziyaretti. O dönemde enerji alanında stratejik ortaklığa ilişkin mutabakat zaptını imzaladık. O tarihten bu yana Azerbaycan gazının AB'ye ihracı yüzde 65 arttı. Bugün gaz ihracatımızın yarısı AB üyesi devletlere yapılmaktadır' dedi.

Aliyev, günümüzde AB üyesi 10 ülkenin Azerbaycan'dan doğal gaz ithal ettiğini belirterek, 'Bu coğrafyanın daha da genişletilmesi için fırsatlar bulunmaktadır. Enerji güvenliği bugün her ülkenin ilgi duyduğu bir meseledir. Azerbaycan, gerekli altyapının oluşturulması ve petrol ile doğal gaz kaynaklarımızın Avrupa'ya ulaştırılması amacıyla çok sayıda siyasi ve diplomatik girişimde bulunmuş, önemli mali yatırımlar gerçekleştirmiştir. Güney Gaz Koridoru ortak faaliyetlerimizin bir sonucudur. Bugün 3 bin 600 kilometreden uzun boru hattı ağı, Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasını sağlayan temel altyapıyı oluşturmaktadır' ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ile gerçekleştirdikleri görüşmede bağlantısallık konusunun da ele alındığını belirten Aliyev, 'Azerbaycan birçok ulaştırma projesinin öncüsü olmuştur. Kuzey-güney ve doğu-batı ulaştırma koridorları Azerbaycan topraklarından geçmektedir. Komşularımız ve komşularımızın komşularıyla geliştirdiğimiz iyi ilişkiler, tüm katılımcılara fayda sağlayan geniş bir iş birliği formatı oluşturmuştur. Bugün Azerbaycan üzerinden geçen yük hacmi her güzergahta artmaktadır' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, 'Hem Azerbaycan'da hem de komşu ülkelerde altyapı projelerine büyük yatırımlar yaptık. Bu çalışmalar devam etmektedir. Yeni oluşan jeopolitik ortamda limanlarımızı ve ulaştırma altyapımızı daha da genişletmemiz gerektiğini görüyoruz. Belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyoruz ve ülkemizin sahip olduğu imkanlardan yararlanıyoruz' açıklamasını yaptı.

'Gelecek 5-6 yıl içinde 8 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesi devreye alınacak'

Aliyev, 'Avrupa Komisyonu ile görüştüğümüz bir diğer önemli konu ise yenilenebilir enerjidir. Azerbaycan'ın güneş, rüzgar ve su kaynakları ile mevcut elektrik şebekesi, bu alanda stratejik ortak olmamıza imkan sağlamaktadır. Sayın Başkan'a bugün itibarıyla imzaladığımız sözleşmeler kapsamında önümüzdeki 5-6 yıl içinde 8 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin devreye alınacağını bildirdim. Yani burada mutabakat zaptlarından değil, imzalanmış sözleşmelerden bahsediyoruz. Üstelik potansiyelimiz bunun da üzerindedir' diye konuştu.

'Bugün barış artık bir gerçektir'

Görüşmede bölgesel güvenlik meselelerini ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de ele aldıklarını belirten Aliyev, 'Bu süreç başarıyla devam etmektedir. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın tanıklığında Azerbaycan ile Ermenistan ortak bir bildiriye imza attı. Başkan Trump da bu belgeyi imzaladı ve Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasının metnini parafladı. Fiilen barış sağlanmıştır ve bunun olumlu sonuçlarını şimdiden görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, söz konusu barışın sadece kağıt üzerinde kalan bir barış olmadığını göstermek amacıyla tek taraflı bazı adımlar attıklarını belirterek, 'Azerbaycan, kendi topraklarından Ermenistan yönüne gerçekleştirilen yük transitine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırdı. Söz konusu kısıtlamalar, uluslararası alanda tanınan topraklarımızın işgali nedeniyle uygulanıyordu. Ayrıca önemli enerji kaynaklarımızın, özellikle de benzinin ihracatına başladık' dedi.

Aliyev, 'Kısacası, barışın bizim için artık bir gerçeklik olduğunu ortaya koyuyoruz ve barış ortamında yaşamayı öğreniyoruz. Çünkü biz 30 yıl boyunca işgal altında yaşadık. Kendi gücümüz ve siyasi yöntemlerle toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi yeniden tesis ettik. Ardından Ermenistan'a barışı teklif ettik. Bugün barış artık bir gerçektir. Ancak bunun kalıcı bir barışa dönüşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu konuda Avrupa Birliği'nin ve özellikle Sayın Başkan'ın desteğini sürdürmeye hazır olduklarını bana iletmesinden memnuniyet duyuyorum. Eminim ki bu, bölgedeki olumlu dinamiği daha da güçlendirecek ve Güney Kafkasya'yı toprak iddialarından ve çatışmalardan arınmış, iş birliği ve ortaklığın hakim olduğu bir bölgeye dönüştürecektir' açıklamasını yaptı.

'AB bu süreci güçlü şekilde desteklemektedir'

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki tarihi barış anlaşmasını paraflanması nedeniyle Aliyev'e tebriklerini ileten AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, 'Bu bölgede barışın tesis edilmesi için kişisel liderliğinizi ortaya koydunuz. Bu da istikrar, güven ve ortak refahın önünü açmaktadır. AB bu süreci güçlü şekilde desteklemektedir ve bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Barışı sadece kağıt üzerinde değil, gerçek hayatta da gerçekleştirmeye hazırız ve bugünden itibaren her gün bu doğrultuda çalışmalıyız. Barışı bağlantısallık yoluyla teşvik etmek istiyoruz. 'Global Gateway' adlı programımız kapsamında Kafkasya'daki bağlantı projelerini desteklemek amacıyla 200 milyon euro tutarında hibe sağlayacağız. Bu projelerin gelecekteki toplam potansiyeli ise 2 milyar euroya ulaşmaktadır. Bu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarını kapsamaktadır. Nahçıvan yönündeki demiryolu projesinin hayata geçirilmesi, Bakü Limanı'nın geliştirilmesi de bunlar arasındadır' dedi.

'Ülkeniz, bölgesel istikrarı ve kalkınmayı ileriye taşıyabilecek ender ülkelerden biridir'

Von der Leyen, 'Bugün Güney Kafkasya son derece önemli bir kavşak noktasında bulunmaktadır. Bölge, Kafkasya'yı Orta Asya'ya bağlamakta ve stratejik önemi giderek artmaktadır. Azerbaycan ise bu süreçte önemli bir rol üstlenmektedir. Ülkeniz, bölgesel istikrarı ve kalkınmayı ileriye taşıyabilecek ender ülkelerden biridir. Azerbaycan stratejik önemini ve bölgesel itibarını daha da güçlendirmektedir. Bugün AB ile Azerbaycan arasında bağlantısallık alanında üst düzey diyalog yürütülmektedir. Aynı zamanda dijital bağlantılar konusunda da iş birliğimizi geliştirebiliriz. Bölgesel Bağlantısallık Konferansı'nın Bakü'de düzenlenmesini önereceğiz. Bu etkinlik, AB'ni, Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı bir araya getirecektir' ifadelerini kullandı.

'AB halihazırda Azerbaycan'ın en büyük yatırımcısı ve ticaret ortağıdır'

Barışı Destekleme Programı'na da değinen von der Leyen, 'Bu kapsamda 20 milyon avroluk kaynak ayıracağız. Amacımız, bölgede barışın getirilerini insanların günlük yaşamında somut şekilde göstermektir. Bu destek sağlık projelerine, ambulans teminine, mayın temizleme çalışmalarına, yerel toplulukların güçlendirilmesine, su kaynaklarının etkin yönetimine ve küçük ile orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönlendirilecektir. Enerji alanı ise kuşkusuz ortaklığımızın en önemli sütunlarından biridir. Son dönemde Azerbaycan, AB için güvenilir bir ortak olduğunu kanıtlamıştır. Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını durdurduğunda Azerbaycan devreye girdi. Güney Gaz Koridoru bugün Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır ve bu gerçekten büyük bir başarı hikayesidir. Bu nedenle size teşekkür etmek istiyorum' dedi.

'Azerbaycan geleceğin yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmektedir'

Yeni bir aşamanın eşiğinde olduklarının altını çizen Ursula von der Leyen, 'Azerbaycan geleceğin yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmektedir. Hazar Denizi'nde büyük bir potansiyele sahipsiniz. Azerbaycan temiz elektrik enerjisi alanında da bölgesel bir merkez haline gelebilir. Bu alanda çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Bölgesel enerji şebekelerinin birbirine bağlanması da önemli bir rol oynayacaktır. Planlarınızı destekliyoruz. Azerbaycan enerji koridorlarını AB ile birleştirecek. Bu da ilave doğal gaz kaynaklarının Avrupa'ya ihracatına imkan sağlayacaktır. Aynı zamanda önerinizi de memnuniyetle karşılıyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında elektrik kablosu döşenmesine yönelik teklifinizi takdir ediyoruz. Bu, gelecek açısından son derece önemli bir adımdır ve barış için yeni bir dönüm noktası olabilir' ifadelerini kullandı.

'AB halihazırda Azerbaycan'ın en büyük yatırımcısı ve ticaret ortağıdır'

Ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesini de ele aldıklarını belirten von der Leyen, 'AB, halihazırda Azerbaycan'ın en büyük yatırımcısı ve ticaret ortağıdır. Bu ilişkileri daha da ileri taşımalıyız. Azerbaycan ile AB arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı ortaklık anlaşması üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, AB bu bölgenin parlak geleceğine inanmaktadır. Gelin birlikte çalışalım Güney Kafkasya'da kalıcı barış tam anlamıyla tesis edilsin ve ortaklığımız uzun yıllar boyunca güçlenerek devam etsin' dedi.