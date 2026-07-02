Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Lahey'de yapılan Türkiye-Hollanda 6. Dönem Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi (JETCO) Toplantısı'na katıldı.

Bakan Bolat, Hollanda'da temaslarına devam ediyor. Bakan Bolat, Güney Hollanda eyaletinin başkenti Lahey şehrinde yapılan Türkiye-Hollanda 6. Dönem Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi (JETCO) Toplantısı'na katıldı. Bolat toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile eş başkanlığını yürüttüğümüz toplantıda, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını belirledik. JETCO kapsamında; ikili ticaret ve yatırımların artırılması, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, KOBİ'ler arası iş birliği, enerji, tarım ve su yönetimi, ulaştırma, finansal işbirliği ve döngüsel ekonomi gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak konuları kapsamlı şekilde ele aldık. Ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB gündemindeki önemli başlıklara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk' dedi.

Hollanda'da 24,3 milyar dolarlık yatırım

Bakan Ömer Bolat, toplantıda Sjoerdsma ile Türkiye ve Hollanda arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın karşılıklı fayda anlayışı temelinde daha da derinleştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarıyla zenginleştirilmesi yönündeki ortak iradelerini teyit ettiklerini belirtti. Ticaret Bakanı, '2015 yılında 6,3 milyar dolar seviyesinde bulunan ikili ticaret hacmimizin, 2025 yılı itibarıyla iki katını aşarak 13,3 milyar dolara ulaşması, ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hollanda'nın 39,2 milyar dolarlık yatırım stoku ile ülkemizdeki en büyük yatırımcı konumunu sürdürmesi ve Türk yatırımlarının Hollanda'da 24,3 milyar dolara ulaşması ise iş dünyalarımız arasındaki karşılıklı güvenin ve güçlü ekonomik entegrasyonun en somut göstergelerindendir' şeklinde konuştu.

'Ortaya koyduğumuz ortak vizyonun ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum'

Bakan Ömer Bolat, 'İmzaladığımız 6. Dönem JETCO Protokolü ile ortaya koyduğumuz ortak vizyonun; ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında yeni fırsatların önünü açacağına, Türk ve Hollandalı şirketler arasında daha güçlü ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağına ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağına yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı.