Aliyev, söz konusu adımın barış sürecinin pratikte de hayata geçtiğinin göstergesi olduğunu belirterek, “İlk transit kargo, Kazakistan tahılının Ermenistan’a taşınmasıyla gerçekleşti. Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin kağıt üzerinde değil, sahada ilerlediğinin önemli bir işaretidir” dedi.

Zengezur Koridoru 2028’e Hazır Olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Zengezur Koridoru projesinin bölge için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı. Aliyev, “Azerbaycan’daki tüm karayolu ve demiryolu bağlantıları gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak. Diğer ülkeler de aynı hızla projeyi hayata geçirirse, Zengezur Koridoru’nun 2028 yılı sonunda açılması mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

TRIPP Projesi ve Orta Koridor Potansiyeli

Aliyev, Ağustos ayında başarıyla tamamlanan Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi’ne de değindi. Projeye ABD Başkanı Donald Trump’ın adının verilmiş olmasının, projenin kesinlikle hayata geçirileceğinin göstergesi olduğunu söyleyen Aliyev, “Orta Koridor üzerinden Asya’dan Avrupa’ya ve geri taşınacak yüklerin hacmi artacak. Bu, bölge ülkelerinin lojistik ve ticaret kapasitesini önemli ölçüde yükseltecek” dedi.

Azerbaycan ve Kazakistan İş Birliği Genişliyor

Toplantıda, enerji, sağlık, içişleri, dijital dönüşüm, yapay zeka, yatırım ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda 15 ortak iş birliği anlaşması imzalandı. İki ülke arasındaki bu adımlar, bölgesel ticaretin ve ekonomik entegrasyonun güçlenmesini hedefliyor.