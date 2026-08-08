Çekya Milli Takımı’nın da formasını giyen 22 yaşındaki pasör çaprazı, “VakıfBank formasını giyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu kadar köklü bir tarihe ve büyük hedeflere sahip bir kulüpte oynamak benim için bir onur” dedi.

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planlaması kapsamında pasör çaprazı Monika Brancuska’yı transfer etti.

19 Kasım 2004’te dünyaya gelen Monika Brancuska, kariyerinde; PVK Olymp Praha ve VfB Suhl LOTTO Thüringen formalarını giydi. 2025-26 sezonunda Almanya Ligi’ni ve Almanya Kupası’nı kazanan genç oyuncu, Çekya Kupası’nda 3 kez şampiyon olurken, 1 defa da Çekya Süper Kupa’da mutlu sona ulaştı. Brancuska, 2024’te Çekya Milli Takımı ile Challenger Kupası’nı kazandı.

İki ligde en skorer oyuncu oldu

Çek pasör çaprazı, geçen sezon Almanya Ligi’nde en skorer oyuncu olurken, 2024-25’te aynı başarıya Çekya Ligi’nde de ulaşmıştı.

Genç oyuncu ilk açıklamasında, “Önümüzdeki sezonda VakıfBank formasını giyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu kadar köklü bir tarihe ve büyük hedeflere sahip bir kulüpte oynamak benim için bir onur” ifadelerini kullandı.