Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin öncelikli gündem maddelerinden biri ise forvet transferi.

İstanbul ekibinin gol yollarındaki alternatifleri arasında Romelu Lukaku, Ayase Ueda ve Serhou Guirassy gibi önemli isimler bulunurken, listenin dikkat çeken oyuncularından biri de İngiliz golcü Ollie Watkins oldu.

Kartal’ın tercihi Watkins

Sözcü’nün haberine göre Aston Villa’nın golcüsü Ollie Watkins, Fenerbahçe’nin forvet adayları arasında yer alıyor. İngiliz santrforun, teknik direktör İsmail Kartal’ın kadroda görmek istediği isimlerin başında geldiği iddia edildi.

Watkins’in özellikle hücum hattına sağlayabileceği hareketlilik ve gol katkısı nedeniyle Kartal tarafından beğenildiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin ise teknik heyetin talepleri doğrultusunda forvet transferindeki seçenekleri değerlendirdiği ifade ediliyor.

Hedef Avrupa’da iddialı kadro

Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda forvet bölgesine yapılacak takviyenin takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Lukaku, Ueda ve Guirassy gibi alternatifleri gündemde tutarken Watkins için nasıl bir yol izleyeceği ise transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanacak.

İngiliz golcünün transfer edilmesi halinde sarı-lacivertlilerin hücum hattında önemli bir rekabet oluşması bekleniyor.