ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasındaki yakın ilişki bir kez daha gündeme geldi. Trump, Infantino’nun FIFA Başkanlığı görevinden alınabileceğine ilişkin çağrılara tepki göstererek deneyimli futbol yöneticisine açık destek verdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, FIFA yönetiminin Infantino’yu değiştirmeyi düşünmesi halinde büyük bir hata yapacağını ifade etti.

Infantino için “harika biri” değerlendirmesinde bulunan Trump, FIFA Başkanı’nın organizasyon yönetimindeki başarısını da övdü.

Trump, açıklamasında Infantino’nun şimdiye kadar düzenlenen en başarılı Dünya Kupası organizasyonunu yönettiğini savunarak, elde edilen başarının önceki turnuvalara kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca Infantino’nun görevden alınması durumunda FIFA’nın gelecekte aynı düzeyde başarılı ve kârlı organizasyonlar düzenleyemeyeceğini öne sürdü.

Trump’ın açıklaması, FIFA Başkanı Infantino’ya yönelik eleştirilerin ve görev değişikliği tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi. ABD Başkanı’nın doğrudan destek açıklaması, FIFA yönetimine ilişkin tartışmalara siyasi boyut da kazandırdı.

Trump: “Çok büyük bir hata olur”

Trump, paylaşımında FIFA yönetimine doğrudan seslenerek, Infantino’nun herhangi bir nedenle görevden alınmasının doğru olmayacağını savundu.

Trump’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'yu değiştirmeyi aklından bile geçirirse çok büyük bir hata yapmış olur.”

Trump ayrıca Infantino’nun FIFA yönetimindeki performansını överek, görevde kalmasının organizasyonun başarısı ve ekonomik getirileri açısından önemli olduğunu savundu.